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專注與中競爭 拜登擬提名坎伯擔任副國務卿

記者張聲肇／綜合報導
國安會印太事務協調人坎伯可望出任副國務卿。(路透)
國安會印太事務協調人坎伯可望出任副國務卿。(路透)

政治新聞媒體Politico於19日報導， 拜登將提名國安會印太事務協調人坎伯(Kurt Campbell)擔任副國務卿，接替7月辭職的薛曼(Wendy Sherman)，顯示政府非常重視與中國競爭。

報導說，國務院本來推薦副國安顧問費納(Jon Finer)出任，但拜登要費納留任，印太戰略的策畫師坎伯遂成為首選；不過現在聯邦參院面臨「審核瓶頸」，會不會為坎伯任命案舉行聽證會或投票表決仍不明。

Politico說，拜登政府所有重要的亞洲政策，坎伯幾乎都參與制定，與澳洲和英國簽訂核動力潛艇協議，就是坎伯一手策畫與推動，但惹怒法國，最後不得得勞動動眾，平息法國的怒火。

坎伯其實就是歐巴馬時代「轉向亞洲」政策的主要推手，多名官員證實，增派駐紮亞洲部隊、加強與亞太友邦聯繫、提升與中國「較不友善」國家的夥伴關係、強硬對付北京，一直到拜登政府目前的中國政策，幾乎都有坎伯的影子。

他和當今國安顧問蘇利文合寫、刊載於2019年外交事務期刊的「不釀成災的競爭」文章裡，提綱挈領說，美國對中政策應力圖達成「不至於像冷戰終結那樣的絕對終結狀態，而是穩定的，對美國利益與價值有利的務實共存狀態」，「共存的意義是，把競爭當作應予管理的情況，不是應予解決的問題」。

熟識坎伯作風的人說，坎伯上任後，應該會更進一步把美中競爭當作國務院的重點。

報導指出，拜登上任以來，外交首要目標本來是「只要能不開戰，多方對抗中國」，但俄國入侵烏克蘭和如今的以哈戰爭，事態更緊急，搶占了政府高層的精力，坎伯再想對付中國，也得面對燃眉之急。

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