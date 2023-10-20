我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登黃金時間演說：哈瑪斯與普亭是民主共同敵人

共和黨閉門會議火藥味 麥卡錫喝斥蓋茨「給我坐下」

五角大廈報告：北京視中俄關係為成為強權的要素

編譯盧炯燊／綜合19日電
五角大廈的年度「中國軍力報告」指出，中國認為與俄羅斯的「無上限」關係，是崛起成為強國不可或缺的一部分。圖為俄羅斯總統普亭(右)在中國國家主席習近平陪同下檢閱解放軍儀仗隊。(美聯社)
五角大廈的年度「中國軍力報告」指出，中國認為與俄羅斯的「無上限」關係，是崛起成為強國不可或缺的一部分。圖為俄羅斯總統普亭(右)在中國國家主席習近平陪同下檢閱解放軍儀仗隊。(美聯社)

五角大廈19日發布的年度「中國軍力報告」(China Military Power Report)，在中俄關係部分指出，中國認為與俄羅斯的「無上限」關係，是崛起成為強國不可或缺的一部分。

報告發布前一天，中國國家主席習近平北京與出席「一帶一路」倡議十周年的俄羅斯總統普亭會談長達三小時。

習近平表示，全面戰略協作是中俄關係長久之計，中方支持俄方維護國家主權、安全、發展利益。普亭則回應，俄方願與中方推動更加公正合理的全球治理體系，並堅定支持一中政策。

軍力報告引述習近平的言論，「以美國為首的西方國家對我們實施全面遏制、圍剿」，聲稱「一個對抗性的美國」是雙邊摩擦的根源。因此聯俄抗美對中國來說就顯得很自然。

「中國軍力報告」指出，解放軍持續發展的能力及理念，目的是增強中國對抗強敵(五角大廈認為是指美國)及打贏戰爭、以及反擊第三方(指是美國)介入中國對外衝突的能力。

美國有關官員表示，中國軍方多年來一直研究涉及美軍、俄軍等的軍事行動，目的是更好地為未來的戰爭做好準備。該名官員指出，中方當然正在密切關注俄羅斯對烏克蘭的戰爭，從中取得經驗教訓。

儘管美方多次要求中國不要在俄烏戰爭中向莫斯科提供物質，但報告中沒有指責北京給俄羅斯提供軍備物資，而是將中國政府的戰略描述為「採取小心翼翼、靈活和謹慎的方式向俄羅斯提供物質支持」。

報告認為，北京這個策略使中國能夠「維持合理的推諉，控制物資轉移，建立出口通道，以及最大限度地提高中國援助俄羅斯的選擇」。換言之即使援助俄羅斯也不會給人口實。

報告指出，中國還會「堅定不移努力積聚、改善及利用國家力量的內部和外部因素，使中國在制度上的持久競爭中處於領先地位」。

俄羅斯 北京 習近平

上一則

眾議長投票未過關 喬登原同意麥亨利擴權 後又改口20日第3輪

下一則

拜登全國談話：軍援以烏對國安極重要 籲國會通過數百億經費

延伸閱讀

以哈衝突持續延燒 習近平首度表態：盡快停火止戰

以哈衝突持續延燒 習近平首度表態：盡快停火止戰
習宣布「一帶一路」8行動 ：製造業外資准入限制全撤

習宣布「一帶一路」8行動 ：製造業外資准入限制全撤
與習近平密會喝茶2小時 普亭：談俄烏以巴等「機密問題」

與習近平密會喝茶2小時 普亭：談俄烏以巴等「機密問題」
到中國開會 學者：如今普亭只去絕對安全之處

到中國開會 學者：如今普亭只去絕對安全之處

熱門新聞

台灣台積電14日舉行運動會，創辦人張忠謀致詞時指出，在地緣政治趨勢下，台積電未來的嚴峻挑戰更多。(記者葉信菉／攝影)

張忠謀：半導體已無全球化 台灣2、30年後恐無優勢 跟國家政策有關

2023-10-15 02:27
中國企圖在中東扮演和事佬，插手中東事務。圖為中國國家主席習近平6月在北京會見到訪的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，推動與以色列間的和平進度。以色列總理內唐亞胡原本10月到訪中國。(美聯社)

以哈戰爭 中國可能是最終受益者

2023-10-16 11:46
以色列軍隊在加薩邊境集結。（美聯社）

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

2023-10-18 00:16
美國總統拜登訪以前夕，加薩17日晚間一家醫院遭砲擊空襲，至少500人死於爆炸，以哈互指矛頭，拜登表達「震怒且哀慟」並下令徹查。拜登準備搭乘空軍一號前往中東地區。（歐新社）

加薩醫院爆炸死傷慘重 拜登「震怒哀慟」喊查

2023-10-17 20:46
加薩當地周二晚間一家醫院遭到空襲，巴勒斯坦當局表示至少500人罹難。(Getty Images)

加薩醫院遭炸500死 以哈互指控 阿巴斯不見拜登了

2023-10-17 16:33
養成良好的刷牙習慣才是維持口腔健康的不二法門。（Pexels）

快看世界／刷完牙後多加「一步驟」 減少細菌滋生率

2023-10-16 17:11

超人氣

更多 >
比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂

比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂
浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用

浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用
「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血

「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血
明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費

明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費
輝瑞宣布新冠用藥Paxlovid 從每療程530元漲至1390元

輝瑞宣布新冠用藥Paxlovid 從每療程530元漲至1390元