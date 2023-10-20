五角大廈報告：北京視中俄關係為成為強權的要素

五角大廈的年度「中國軍力報告」指出，中國認為與俄羅斯的「無上限」關係，是崛起成為強國不可或缺的一部分。圖為俄羅斯總統普亭(右)在中國國家主席習近平陪同下檢閱解放軍儀仗隊。(美聯社)

五角大廈19日發布的年度「中國軍力報告」(China Military Power Report)，在中俄關係部分指出，中國認為與俄羅斯 的「無上限」關係，是崛起成為強國不可或缺的一部分。

報告發布前一天，中國國家主席習近平 在北京 與出席「一帶一路」倡議十周年的俄羅斯總統普亭會談長達三小時。

習近平表示，全面戰略協作是中俄關係長久之計，中方支持俄方維護國家主權、安全、發展利益。普亭則回應，俄方願與中方推動更加公正合理的全球治理體系，並堅定支持一中政策。

軍力報告引述習近平的言論，「以美國為首的西方國家對我們實施全面遏制、圍剿」，聲稱「一個對抗性的美國」是雙邊摩擦的根源。因此聯俄抗美對中國來說就顯得很自然。

「中國軍力報告」指出，解放軍持續發展的能力及理念，目的是增強中國對抗強敵(五角大廈認為是指美國)及打贏戰爭、以及反擊第三方(指是美國)介入中國對外衝突的能力。

美國有關官員表示，中國軍方多年來一直研究涉及美軍、俄軍等的軍事行動，目的是更好地為未來的戰爭做好準備。該名官員指出，中方當然正在密切關注俄羅斯對烏克蘭的戰爭，從中取得經驗教訓。

儘管美方多次要求中國不要在俄烏戰爭中向莫斯科提供物質，但報告中沒有指責北京給俄羅斯提供軍備物資，而是將中國政府的戰略描述為「採取小心翼翼、靈活和謹慎的方式向俄羅斯提供物質支持」。

報告認為，北京這個策略使中國能夠「維持合理的推諉，控制物資轉移，建立出口通道，以及最大限度地提高中國援助俄羅斯的選擇」。換言之即使援助俄羅斯也不會給人口實。

報告指出，中國還會「堅定不移努力積聚、改善及利用國家力量的內部和外部因素，使中國在制度上的持久競爭中處於領先地位」。