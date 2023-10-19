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自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

Fed兩周後會升息？只剩1/4分析師說YES 且降息要等更久

30年房貸利率飆上8.5% 23年新高 開銷大增

記者顏伶如／綜合報導
30年的房貸利率飆上2000年以來新高達到8.5%，民眾的購屋負擔也隨之增加。（美聯社）
30年的房貸利率飆上2000年以來新高達到8.5%，民眾的購屋負擔也隨之增加。（美聯社）

從2000年以來，30年期房貸固定利率首度飆上8%，來到8.5%；CNBC新聞頻道報導，利率走高讓申請房貸案件驟減；舉例來說，消費者現在購買40萬元房屋，繳付20%首付(down payment，又稱頭期款)，每個月房貸開銷比兩年前大約增加1000元，當時30年期固定利率房貸平均只有3%。

40萬元房屋月繳房貸 較2年前增1000元

福斯新聞網(Fox News)報導，30年期固定利率房貸17日、18日都維持在8.5%，15年期固定利率房貸18日則為6.875%，比17日增加了0.125%。金融市場專家預期，聯準會10月底會議將維持利率不變。

房地產仲介網站Redfin最新數據顯示，有買房計畫的一般美國民眾年收入至少要有11萬4627元，才能負擔得起中價位房屋，這個收入標準比普通家庭的年收入高了4萬元；去年統計則是民眾年收入要有9萬9342元，才能買得起中價位房屋。

「買得起」定義則是每個月房貸支出不超過收入的30%；根據人口普查局(US. Census Bureau)資料，2022年美國勞工平均年薪約7萬5000元。

Redfin統計顯示，今年8月一般類型房屋成交價格為42萬元，比一年前同期增加3%，不過比2022年中的價格新高期間降低了大約1萬2000元。

CNBC新聞頻道報導，30年期固定利率房貸上升到8%的同時，財政部公債殖利率同樣創下2007年以來的新高。房貸利息與財政部10年期公債殖利率大致連動。

美國抵押貸款銀行協會(Mortgage Bankers Association)指出，利率走高讓申請房貸需求量驟減，上周的房貸申請案件比前一周少7%。

房貸利率每天都有變化 要仔細查看

福斯新聞網報導指出，房貸利率每天都有變化，消費者申請貸款時要仔細查看，比較不同金融機構的利率、規定以及各種費用，確保自己得到最優惠的選擇。

商務部指出，獨棟式住家新屋開工量(Single-family housing starts)今年9月增加3.2%，經季節調整為96萬3000個單位。獨棟式住家是新建房屋當中的主力產品，新屋開工量在中西部、西部以及人口密集的美國南部都呈現增加趨勢，不過在東北部則減少19%。

殖利率 貸款 財政部

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