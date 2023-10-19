銷帳卡手續費 聯準會評估調降

聯準會(Fed)正在評估準備，降低消費者使用銷帳卡購物時，商家支付給銀行的交易手續費。(美聯社) Experian Smart Money™ Digital Checking Account & Debit Card (Photo: Business Wire)【作者：美國聯合通訊社，日期：2023-10-04，數位典藏序號：20231004181023531】

為降低消費者在使用銷帳卡 (debit card)購物時，銀行所收取的交易手續費，聯準會 (Fed)正在評估，準備降低消費者使用銷帳卡購物時，商家支付給銀行的交易手續費。

根據2010年陶德-法蘭克法案(Dodd-Frank law)中的德賓修正案(Durbin amendment )賦予聯準會權力，規定規模達100億元以上的銀行和金融機構在交易手續費的收取上規定最高上限。

目前，商家向大型信用卡 發行機構支付的手續費為每筆交易21美分，以及交易金額的0.05％，這是聯準會於2011年所設定的。若聯準會判定現在銷帳卡支付的成本已下降，則可以降低上限，但直至迄止目前尚未有過變動。

聯準會日前表示，將舉行會議並透過投票方式，來決定修改相關交易手續費的提案。據知情人士表示，非常有可能降低費用上限。

當消費者使用銷帳卡購物時，商家需支付交易手續費給銀行和其他金融機構，對此，商家多年來皆不斷提出降低費用的請求。

根據調研機構尼爾森報告(Nilson Report)的數據，2022年銀行收取共約166億元交易手續費。銀行表示，這些費用是用於預防銷帳卡交易詐騙的成本。

由於銷帳卡的運營成本逐年下降，中央銀行也曾表示將會審查交易手續費上限。自從開始規定費用上限後，銀行和其他發行機構收取的手續費收入急劇下降，不過近年由於信用卡使用率提升，刷卡手續費的收入也在飆升。

銀行透過增加旅遊獎勵和其他福利來刺激刷卡消費，而這些福利正是從收取的交易手續費而來。至於小型銀行和某些機構因規麼較小不受費用限制，可以從銷帳卡的消費中獲得高達交易金額的1.5％以上的費用，許多金融科技公司會選擇與小型銀行合作，讓消費者可以獲得更具吸引力的獎勵回饋。