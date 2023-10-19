過去3年家庭財富增幅創30多年最高 通膨調整達19.3萬

由於利率低、房價和股票上漲，全美2020至2022年間家庭財富大增，增幅創30多年來最高紀錄。(美聯社)

聯準會 18日公布的報告顯示，全美2020至2022年間家庭財富大增，增幅創30多年來最高紀錄，期間利率相對較低，家庭償債較容易。

報告顯示，過去三年間，家庭財富中間值(最富有和最貧窮家庭的中間點)躍升37%，經通貨膨脹調整後達近19萬3000元；財富增長主要來自房價與股價上漲、以及全美擁有房屋和股票者比率上升。

儘管疫情 導致經濟衰退、許多人失去工作，但政府祭出5兆元紓困款，帶動快速復甦，工作機會恢復速度比2008至2009年金融危機之後快得多，卻導致40年來最嚴重的通貨膨脹。

拜家庭財富成長之賜，今年全美經濟非常穩定、帶動對經濟有三分之二貢獻度的消費支出；至少一年來，經濟學家頻頻警告經濟衰退在即，事實上卻仍持穩，7至9月第三季經濟成長年增率可望超過4%。

疫情爆發後政府提供紓困金也有助於提振家庭財務。根據聯準會每三年一次的調查，全國支票帳戶、儲蓄帳戶以及其他現金持有量的中間值飆增30%，此外，因貸款利率處於歷史低檔，截至2022年，平均償債支出僅占收入13.4%，創1989年聯準會開始調查以來最低比例。

財富仍嚴重不均，2022年最富10%家庭財富中間值達近380萬元。

此外，疫情過後投資個股的人數增加。

依族裔看，非裔 和西語裔家庭淨資產增幅高於白人家庭，但白人淨資產額仍遙遙領先。增幅依序為非裔60%、西語裔47%、白人31%；資產金額依序是非裔4萬5000元、 西語裔近6萬2000元、白人28萬5000元。

調查也發現收入差距進一步擴大，2020-2022年間全國收入中間值較前次調查的2017 -2019年間增加3%，但由最富有的前10%家庭的平均收入卻躍升15%。