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雇主醫保變貴 家庭方案保費年增7% 每年將近2.4萬

記者顏伶如／綜合報導
雇主提供醫療保險保費今年變貴許多，要讓保費趨於便宜，困難重重。(路透)
雇主提供醫療保險保費今年變貴許多，要讓保費趨於便宜，困難重重。(路透)

非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation，KFF)18日公布「雇主健康福利調查」( Employer Health Benefits Survey)指出，對於雇主與勞工來說，醫療保險開銷今年都變貴，雇主提供的家庭健康保險計畫(family health insurance coverage)每年保費將近2萬4000元，比去年增加約7%。

有線電視新聞網(CNN)報導，根據這份報告，參加家庭健康保險計畫的員工，要負擔其中約6575元保費開銷，比去年多花500元，漲幅約8%，其餘開銷則由公司承擔。

「雇主健康福利調查」共同主持人羅耶(Matthew Rae)指出，雇主提供醫療保險保費今年變貴許多，要讓保費趨於便宜，困難重重。

單身勞工參加雇主提供醫療保險，每年保費約8435元，比去年增加7%。勞工要負擔其中的1400元，比去年多出75元。

「凱瑟家庭基金會」指出，雇主提供醫保保費增加的幅度，如果對照2022年以來的工資調漲與通貨膨脹，成長趨勢頗為一致，與過去五年來的調幅也吻合。相較之下，2000年代初期，雇主提供醫保保費調漲幅度超過10%，但工資卻沒有相對成長，通膨則相對平穩。

CNN報導，勞工市場緊縮使得企業避免在勞工醫保福利縮水，因為醫保是吸引人才、保留人才的重要條件。

「凱瑟家庭基金會」指出，雇主提供醫保的自付額 (deductibles)今年大致維持不變，反映出企業對於勞工面臨醫療需求時自掏腰包額度的考量；單身勞工自付額每年約1735元。

羅耶說，雇主希望推出較好的福利，以便留住優秀人才。

不過，「凱瑟家庭基金會」指出，勞工對於未來幾年保費調漲要有心理準備；將近25%公司在調查中表示，未來兩年將提高勞工參加醫保的保費。

至於墮胎是否在醫保給付範圍，「凱瑟家庭基金會」調查發現，員工人數至少200名的較大型企業中，約有十分之一表示範圍最廣泛的員工醫保計畫，給付項目並不包括合法墮胎；另外18%企業則表示，僅在特定情況下提供墮胎給付，例如強暴、亂倫以及面臨生命危險，將近三成企業表示絕大多數或所有墮胎均在給付範圍中。

雇主提供醫療保險保費今年變貴許多，要讓保費趨於便宜，困難重重。(美聯社)
雇主提供醫療保險保費今年變貴許多，要讓保費趨於便宜，困難重重。(美聯社)

保費 勞工 醫保

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