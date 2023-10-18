率台灣學生在美國世界日報座談 馬英九稱九二共識 為兩岸唯一解方

馬英九率大九學堂學生參訪世界日報，並與世報座談交流。前排由左至右為：對外關係協會秘書長黃奎博、馬英九基金會執行長蕭旭岑、世界日報副董事長李厚維、馬英九前總統、世報總管理處總經理張漢昇、紐約世報總編輯何振忠、副總編輯魏碧洲、都會組組長顏嘉瑩。（記者鄭怡嫣 / 攝影）

中華民國 前總統馬英九 17日參訪世界日報並參與座談，他表示，不論「兩個中國、一中一台或台灣獨立」，都非中華民國憲法所允許，具有「一中各表」精神的「九二共識」是兩岸目前唯一都可以接受的解方，其精神就是「各自表述，互相容忍」。

馬英九也強調，在這個問題上台灣有台灣的堅持，不會退讓，如果雙方都接受「九二共識」，不必在這些方面有過多爭執。不過，馬英九也認為，兩岸之事「短期之內不可能有結果」。

曾在今年3月訪問中國大陸祭祖並拜謁中山陵的馬英九表示，不排除未來再訪大陸。

談到近來的世局與戰亂，馬英九表示，世局不安，儘管烏克蘭總統澤倫斯基 受到高度讚揚，但俄烏戰爭仍造成大量死亡，務必記取這個教訓，對於台海關係，仍採「備戰、避戰、謀和」策略，無可避免要做好備戰準備，但要盡一切力量來避免戰爭發生。而論及以哈戰爭，他則言，台海並未到如此地步，「至少已經離開了這一階段」。

馬英九16日在紐約大學發表演說，他呼籲美國要鼓勵兩岸和談，針對台北的外交部指他違背事實和民意，他說他為演講還特意翻出1972年的「上海公報」，當時美國就希望兩岸有個和平的結局，「在50年前，就有這樣的想法」，也希望美國仍能扮演這樣的角色。

馬英九日前還因「台灣國慶日」的說法拒絕出席官方典禮，引起各方爭議，對此他表示，「台灣國慶日」的說法，他在三年前就發現「怪怪的」，去年則看到大看板下用英文標明「Taiwan National Day」，他遂在臉書呼籲別再生事，但當時並未收到回音。此次的拒絕出席，則引起較大回應，「他們(民進黨)不敢修憲，卻搞這樣的小動作來混淆視聽，我覺得不齒」，他也表示自己將繼續「做該做的事」。