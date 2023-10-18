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以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

3度參訪世界日報 馬英九稱讚對華文媒體貢獻

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
馬英九17日率領台灣學生參訪世界日報紐約社印刷廠。（記者鄭怡嫣 / 攝影）
馬英九17日率領台灣學生參訪世界日報紐約社印刷廠。（記者鄭怡嫣 / 攝影）

中華民國前總統馬英九17日率馬英九基金會「大九學堂」學子拜訪世界日報，已三訪世報的馬英九表示，此行為美國訪問的「重點」，世報1976年刊印第一份報紙時，他也正於紐約大學求學，而他的家鄉湖南湘潭白石鎮，也恰與世報現址白石鎮(Whitestone)同名。

馬英九及來自台灣各大學的青年學子，就華文媒體在美國的發展現狀、挑戰及未來，以及美國媒體生態，與北美世界日報副董事長李厚維、總管理處總經理張漢昇、紐約社總編輯何振忠、副總編輯魏碧洲、都會組組長顏嘉瑩等在世報座談交流，並參訪世報的編輯部、業務部各部門及印刷廠。

馬英九一行包括馬英九基金會執行長蕭旭岑、辧公室主任王光慈、對外關係協會秘書長黃奎博，以及11名學生及工作人員。

馬英九於2017年曾二訪世界日報，並題字「厚德載物」；他17日三訪世報，與其題字...
馬英九於2017年曾二訪世界日報，並題字「厚德載物」；他17日三訪世報，與其題字合影。（記者鄭怡嫣 / 攝影）

2017年，世報成立41周年時，馬英九曾二度拜訪世報，並題字「厚德載物」相贈。當時他暢談在紐約慢跑時被劇組「相中」邀作臨時演員、並與妻子周美青在同校相識相戀的趣事；今年世報成立47周年，馬英九三訪世報，他表示，世報行是訪美的「重點」，他跨越大半個地球，帶領青年學子參訪在美華文媒體的作業流程及了解世報的貢獻。

馬英九憶述當年，他說，1976年世報刊印第一份報紙時，他在紐約大學法學院讀書，因接待青年訪問團而登上了報紙，自己辦活動時，世報還曾支援；他關心世報的發展，也為世報茁壯成現今北美最大的華文報紙而感到「驕傲」。

馬英九(左)17日率領學生參訪世界日報，世報副董事長李厚維贈送世報紀念版。（記者...
馬英九(左)17日率領學生參訪世界日報，世報副董事長李厚維贈送世報紀念版。（記者鄭怡嫣 / 攝影）

李厚維副董事長代表歡迎馬英九再訪世報，他稱讚馬英九日前又成功泳渡日明潭，他也祝訪問團此次學員訪問順利成功，並贈上題為「馬英九任內兩岸最和平」的紀念專版，馬英九對此表示感動。

座談期間，「大九學堂」學生對華文媒體在美國的經營、美國媒體生態、人工智慧的挑戰等議題，深入交流。也有學生在翻閱世界日報時，感到「驚艷」，也對繁體字的沿用感到驕傲。

馬英九 世界日報 紐約大學

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