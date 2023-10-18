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解放軍機「危險挑釁」兩機相距僅數十英尺 五角大廈曝影片

記者張文馨／華盛頓報導
五角大廈公布一批最新的視頻及照片，顯示解放軍軍機(圖上)抵近騷擾美機，兩機相距十分接近。(截圖自五角大廈公布視頻)
五角大廈公布一批最新的視頻及照片，顯示解放軍軍機(圖上)抵近騷擾美機，兩機相距十分接近。(截圖自五角大廈公布視頻)

美國國防部印太事務助理部長瑞特納(Ely Ratner)17日在記者會抨擊，解放軍持續在南海與東海等空域，針對美國和盟友實施挑釁和危險的攔截行動，前年秋天至今已逾180起，目的在脅迫國際社會成員放棄其基於國際法的權利。

瑞特納表示，美國不會被威脅，美軍將持續在國際法允許的範圍之內，安全並負責任地執行任務。

五角大廈稱這不是單一事件；這也不是美軍首次公布兩國軍機空中遭遇事件的影片。今年2月，多家美國媒體記者在美軍P-8巡邏機上，直擊掛彈的解放軍戰鬥機實施攔截行動，解放軍當時警告「美國要負全責」，所幸最後沒有發生衝突。

國防部17日釋出照片和影片，臚列自去年1月以來15起解放軍空軍的危險行徑，例如突然逼近、釋放照明彈等物體干擾；此外，當美軍對實施攔截的解放軍發送無線電訊號後，解放軍飛行員回以咒罵。

國防部指出，解放軍多次針對美軍飛機實施危險攔截和挑釁行動，兩機相距僅數十英尺，美軍為此啟動防止相撞的應變程序。

美軍印太司令阿基里諾(John Aquilino)說，解放軍逼近美軍戰機的次數越來越多，除了在空中，海上攔截也屢見不鮮。

美加軍艦6月穿越台海時，解放軍軍艦逼近加速橫切美艦鍾雲號前方，迫使鐘雲號減速轉向。

瑞特納表示，解放軍近兩年來實施危險行動的次數高於過去十年，若再計入美國盟友碰到的案例則近300次；這類危險行徑威脅包含解放軍在內的飛行員性命。

國防部表示，解放軍的目的在於迫使包含美國在內的其他國家，減少或停止在北京宣稱擁有領土主權的區域附近合法行動。

阿基里諾說，這些行徑並不符合國際法規範，解放軍可以也必須全面停止；國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)近兩年來在不同場合，多次當面向中國時任國防部長魏鳳和與李尚福關切此事。

阿基里諾表示，他兩年半來要求跟解放軍將領對話，迄今沒有下文；瑞特納表示，美國將持續尋求與解放軍建立從上到下的溝通管道，防止兩國競爭演變成衝突。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇告訴華盛頓郵報，中方始終反對特定的非區域國家在南海製造麻煩和挑起衝突，破壞區域的和平與穩定。

解放軍 國防部 北京

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