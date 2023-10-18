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以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

一帶一路十周年 中國構想轉變 現著重永續

編譯潘勛／綜合17日電
第三屆一帶一路國際合作高峰論壇17在北京舉行，圖為北京市民經過國家會議中心。(美聯社)
第三屆一帶一路國際合作高峰論壇17在北京舉行，圖為北京市民經過國家會議中心。(美聯社)

中國國家主席習近平十年前提出一帶一路計畫，以國家經濟實力來擴大地緣政治影響力，反制美國等工業化民主政體，迄今注資近1兆美元，但招致參與國的外債消受不起，本周一帶一路參與國於北京集會，習忙著向貸款國討債之餘，北京開始強調給予較少的補貼，更著重環境永續，顯見一帶一路構想已經轉變。

紐約時報17日報導，一帶一路撥款給大多為開發中國家，大致以貸款形式，建設電廠、道路、機場、電信網等其他基礎設施；習近平使用中國資金及基建專業，想把亞洲、非洲、拉丁美洲、部分歐洲及南歐串連起來。

一帶一路讓中國確立在全球開發扮演的角色，足與美國、世界銀行媲美，但招致數十窮國的外債負擔不起；中國同時把一帶一路的合約撥給中方公司，有些案例造出來的基建設施，既昂貴又水準不達標，無法刺激經濟成長。

近150個一帶一路國家代表本周於北京集會，一帶一路構想形貌正在改變；中國扮演的角色不再是世界最大雙邊放款國，同時也是最大債權國。這些變化足證中國債務升高，經濟陷入麻煩，已限制其向海外投射金融力量的能耐。

波士頓「全球開發政策中心」估算，中國給外國貸款、其他開發資金，在2016年來到頂峰，金額近900億美元，但接下來萎縮，到2021年已不到50億美元。中國對債務紓困，與斯里蘭卡、蘇利南及尚比亞等國磋商時，已採強硬路線。

一帶一路計畫2012年改寫中國外交政策綱領，方向改為「西進」，全盛期連七大工業國(G7)的義大利都加入。但中國發現，擴大經濟影響力之餘，政治也受牽連，例如巴人好戰組織哈瑪斯(Hamas)7日攻擊以色列，中國國營電視台等全球宣傳戰工具只強調以國接下來的轟炸加薩，自稱中國才是世界窮國之友。

中國一帶一路計畫蓋了關鍵基礎設施如道路及鐵軌，但在早年也在開發中國家蓋了很多燃煤電廠，大為助長溫室氣體排放。習近平兩年前宣布，中國不再建那類電廠，但之前已簽合同仍要完成。

此外中國銀行界把很多一帶一路貸款的利率，與國際放款利率掛勾，使用美元；疫情之後國際利率攀升，美元走強，開發中國家面對應還債款變高而動彈不得，中國於是開始把資金投注在風險較低的專案。

一帶一路 貸款 北京

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