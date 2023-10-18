我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山「空屋徵稅」明年1月起每單元繳2500元至5000元

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

美擬擴大禁輝達降規晶片銷中國 限制中取得先進半導體

編譯中心／綜合17日電
美收緊對中國輸出高端晶片的限制，輝達的弱化版AI晶片將受到影響。(美聯社)
美收緊對中國輸出高端晶片的限制，輝達的弱化版AI晶片將受到影響。(美聯社)

商務部17日表示，美國計畫擴大禁止向中國出口由半導體大廠輝達(NVIDIA)等企業設計的先進人工智慧晶片，防止北京取得美國尖端科技來強化軍事發展。

路透報導，美國高階官員16日晚間曾在新聞發布會上形容，這些規定將進一步限制先進晶片及晶片製造工具出口到伊朗、俄羅斯等國家，並將兩家涉及先進晶片製造的中國企業列入黑名單。

商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)17日表示，新規定目的是藉由解決去年10月晶片出口管制措施的漏洞，來抑制中國軍事發展，未來可能至少每年修正一次。

雷蒙多說，新規定意在限制中國取得可能有助其人工智慧(AI)及精密電腦發展突破的先進半導體，這些技術對中國軍事應用而言十分關鍵；但她強調，美國政府不尋求傷害中國經濟。

美國與中國數年來深陷科技戰，美國政府去年10月公布晶片出口管制措施，導致這兩個超級大國間緊張關係近一步升溫。

AI晶片設計巨擘輝達推出的弱化版本A800及H800晶片，符合先前宣布的規範，並持續銷售給中國。同樣受規範影響的超微(AMD)已表示，打算採取相同策略。

路透報導，但這次新規定為了涵括更多晶片而修改管制範圍，輝達的弱化版本A800及H800晶片將受到影響。財經媒體CNBC報導，美國高階官員指稱，新規定將限制輝達A800和H800晶片的出口。

不過，這次新規定將豁免用於筆記型電腦、智慧型手機及遊戲的多數消費類晶片，但部分晶片仍需美國官員發出的許可及通知。

上述官員還指出，新規定還將先進晶片出口應取得許可的要求擴及40多個其他國家。先進晶片有輾轉經過這些國家流到中國的風險，且這些國家也受到美國武器禁運的限制。

美國政府也對中國以外的21個國家，發出取得晶片製造工具應獲許可的要求；並擴大對中國的設備禁止出口清單。

晶片 輝達 雷蒙多

上一則

率台灣學生在美國世界日報座談 馬英九稱九二共識 為兩岸唯一解方

下一則

以哈衝突／以色列憂真主黨偷襲 延後加薩地面戰

延伸閱讀

美擴大管制 輝達：恐被迫撤出部分國家 產品開發延後

美擴大管制 輝達：恐被迫撤出部分國家 產品開發延後
美擬擴大禁止對中出口輝達高階AI晶片 含A800及H800

美擬擴大禁止對中出口輝達高階AI晶片 含A800及H800
美擴大限制輝達晶片銷中 輝達早盤急挫6%

美擴大限制輝達晶片銷中 輝達早盤急挫6%
防企業鑽漏洞 美晶片禁令將收緊 輝達「中國特製版」首當其衝

防企業鑽漏洞 美晶片禁令將收緊 輝達「中國特製版」首當其衝

熱門新聞

台灣台積電14日舉行運動會，創辦人張忠謀致詞時指出，在地緣政治趨勢下，台積電未來的嚴峻挑戰更多。(記者葉信菉／攝影)

張忠謀：半導體已無全球化 台灣2、30年後恐無優勢 跟國家政策有關

2023-10-15 02:27
中國企圖在中東扮演和事佬，插手中東事務。圖為中國國家主席習近平6月在北京會見到訪的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，推動與以色列間的和平進度。以色列總理內唐亞胡原本10月到訪中國。(美聯社)

以哈戰爭 中國可能是最終受益者

2023-10-16 11:46
專家建議最好確實檢查參加項目，確認獲得最大保障。（美聯社）

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

2023-10-11 09:48
美國總統拜登訪以前夕，加薩17日晚間一家醫院遭砲擊空襲，至少500人死於爆炸，以哈互指矛頭，拜登表達「震怒且哀慟」並下令徹查。拜登準備搭乘空軍一號前往中東地區。（歐新社）

加薩醫院爆炸死傷慘重 拜登「震怒哀慟」喊查

2023-10-17 20:46
布魯塞爾市中心發生槍案造成2死，附近正在舉行的足球比賽緊急中止，場中的球迷聽到消息後相擁哭泣。(Getty Images)

布魯塞爾槍案2死 兇嫌在逃 1男自稱ISIS「為芝6歲童報仇」

2023-10-16 17:22
加薩當地周二晚間一家醫院遭到空襲，巴勒斯坦當局表示至少500人罹難。(Getty Images)

加薩醫院遭炸500死 以哈互指控 阿巴斯不見拜登了

2023-10-17 16:33

超人氣

更多 >
快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡

快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡
匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世

匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世
紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死

紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死
注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價
億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來