拜登18日訪以色列表支持 警告勿占領加薩「那將是重大錯誤」
白宮16日晚宣布，拜登總統18日將前往以色列，展現美方對以色列的堅定支持；拜登先前受訪警告以色列勿再次占領加薩走廊，那將會是「重大錯誤」，重申巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」(Hamas)不代表每一個巴勒斯坦人。
白宮國家安全會議發言人柯比(John Kirby)表示，拜登此行將會見以色列總理內唐亞胡，並從以色列官方獲得戰略與軍事行動的最新資訊，也將了解人質現況、討論人道救援等議題。
短暫停留以色列後，拜登將轉往約旦安曼會見約旦國王阿布杜拉二世(King Abdullah II)、埃及總統塞西(Abdel Fattah al-Sisi)，以及巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯(Mahmud Abbas)。
以哈衝突持續升溫，伊朗外交部長艾密拉多拉安(Hossein Amirabdollahian)警告，預計未來數小時將對以色列發動先制攻擊，表明衝突恐進一步升級。
於中東國家斡旋的國務卿布林肯(Antony Blinken)16日晚在以色列首都特拉維夫宣布，拜登決定應以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)上周末的邀請，訂18日訪以。
拜登對於是否在戰時訪以已思忖多時，此次出訪不僅是對美國重要盟友展現堅定支持，也向該區其他國家示警，避免戰事升級，但風險也甚高。
拜登15日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)節目「60分鐘」(60 Minutes)訪問時表示，以色列占領加薩走廊將是「重大錯誤」，強調哈瑪斯不代表每一個巴勒斯坦人；這是以色列遭遇哈瑪斯突襲以來，美方最重的警告口氣。
伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)16日稍早表示，達成政治解決方案的時間所剩不多，警告別將以哈政爭擴大到其他戰線。
艾密拉多拉安在伊朗國家電視台直播中表示，反抗組職組織不允許猶太復國主義政權(以色列)在加薩為所欲為，並提到他14日已會見黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒(Hassan Nasrallah)。
艾密拉多拉安說，反抗陣線可能在未來數小時發動先制攻擊，「一切都有選擇餘地，我們不能針對加薩人民犯下的戰爭罪漠不關心。若我們今日不保衛加薩，明天我們就必須在國內的兒童醫院防禦(白磷)彈藥。」
人權組織上周指控以色列在加薩和黎巴嫩的軍事行動中使用白磷彈藥，以色列否認。
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