拜登18日訪以色列表支持 警告勿占領加薩「那將是重大錯誤」

拜登總統已決定18日(周三)訪問以色列表示支持，但拜登也警告以色列，不要占領加薩。(歐新社)

白宮16日晚宣布，拜登 總統18日將前往以色列 ，展現美方對以色列的堅定支持；拜登先前受訪警告以色列勿再次占領加薩 走廊，那將會是「重大錯誤」，重申巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」(Hamas)不代表每一個巴勒斯坦人。

白宮國家安全會議發言人柯比(John Kirby)表示，拜登此行將會見以色列總理內唐亞胡，並從以色列官方獲得戰略與軍事行動的最新資訊，也將了解人質現況、討論人道救援等議題。

短暫停留以色列後，拜登將轉往約旦安曼會見約旦國王阿布杜拉二世(King Abdullah II)、埃及總統塞西(Abdel Fattah al-Sisi)，以及巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯(Mahmud Abbas)。

以哈衝突持續升溫，伊朗外交部長艾密拉多拉安(Hossein Amirabdollahian)警告，預計未來數小時將對以色列發動先制攻擊，表明衝突恐進一步升級。

於中東國家斡旋的國務卿布林肯(Antony Blinken)16日晚在以色列首都特拉維夫宣布，拜登決定應以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)上周末的邀請，訂18日訪以。

拜登對於是否在戰時訪以已思忖多時，此次出訪不僅是對美國重要盟友展現堅定支持，也向該區其他國家示警，避免戰事升級，但風險也甚高。

拜登15日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)節目「60分鐘」(60 Minutes)訪問時表示，以色列占領加薩走廊將是「重大錯誤」，強調哈瑪斯不代表每一個巴勒斯坦人；這是以色列遭遇哈瑪斯突襲以來，美方最重的警告口氣。

伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)16日稍早表示，達成政治解決方案的時間所剩不多，警告別將以哈政爭擴大到其他戰線。

艾密拉多拉安在伊朗國家電視台直播中表示，反抗組職組織不允許猶太復國主義政權(以色列)在加薩為所欲為，並提到他14日已會見黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒(Hassan Nasrallah)。

艾密拉多拉安說，反抗陣線可能在未來數小時發動先制攻擊，「一切都有選擇餘地，我們不能針對加薩人民犯下的戰爭罪漠不關心。若我們今日不保衛加薩，明天我們就必須在國內的兒童醫院防禦(白磷)彈藥。」