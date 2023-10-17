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搶逃埃及…附近停車場遭轟 拉法通道仍關 衝擊人道援助

記者顏伶如／綜合報導
在以色列限時遷離的警告下，大批巴勒斯坦居民在拉法邊境等待逃進埃及。（美聯社）
在以色列限時遷離的警告下，大批巴勒斯坦居民在拉法邊境等待逃進埃及。（美聯社）

美國連續幾天與埃及、以色列不斷磋商，設法達成協議讓位於加薩(Gaza)邊境的拉法通道(Rafah crossing)暫時重啟，但截至16日為止，通道依然關閉，緊急人道援助行動受阻。

位於埃及西奈半島(Sinai Peninsula)的拉法通道，是從陸路進入加薩走廊時，唯一受到埃及而非以色列控制的關口。

根據協議計畫，唯有持美國或其他西方國家護照的巴勒斯坦人以及特定援助工作者才能獲准離開加薩，交換條件則是卡車可以從埃及將國際救援物資送到加薩走廊裡靠近拉法通道的指定地點。

美國主導的交涉行動16日晚間出現變數，加薩南部邊境接近拉法關卡的一處空曠停車場突然受到轟炸。雖然沒有人員傷亡，但轟炸發生之前的幾個小時，數百名平民聚集在停車場，希望能夠獲准從拉法關卡離開。埃及與加薩官員都說，停車場被轟炸後恐將不堪使用。

大批巴勒斯坦居民在拉法邊境等待逃進埃及。（美聯社）
大批巴勒斯坦居民在拉法邊境等待逃進埃及。（美聯社）

一名以色列軍方發言人面對媒體詢問時回答，並沒有任何與這次轟炸有關的訊息可以提供。

數十輛卡車載著糧食、水、燃油、醫療補給等國際救援物資，在拉法關卡外的埃及境內排隊等候通關。埃及官員說，埃及方面對開放關卡存疑，因為以色列遲遲沒有保證將會停止空襲，以色列方面則堅持從埃及進入加薩的卡車都必須經過詳細搜查。

以色列國防軍(Israel Defense Forces，IDF)發言人謝夫勒(Amnon Shefler)說，以色列很早之前就擔心民兵團體、哈瑪斯(Hamas)及伊斯蘭聖戰組織(Islamic Jihad)可能從拉法關卡偷度武器進入加薩。他說，以色列不會鎖定平民車隊。

巴勒斯坦在加薩和埃及邊境的拉法檢查站，等待開放逃到埃及。（歐新社）
巴勒斯坦在加薩和埃及邊境的拉法檢查站，等待開放逃到埃及。（歐新社）

華爾街日報報導，持有美國與其他國家護照的數百名受困加薩外國人，14日開始就聚集拉法關卡附近，苦等能夠逃往埃及的機會，到了當天晚間，絕大多數已放棄希望，紛紛返家或尋找其他避難地點。

巴勒斯坦拉法市政府發言人奧瑪爾(Wael Abu Omar)說，聚集在關卡附近的外國人約500名，原本被告知下午1時至5時能夠通過關卡，結果卻遭埃及拒絕入境。

加薩 以色列 巴勒斯坦

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