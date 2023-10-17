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分析：拜登將訪以色列 機場在哈瑪斯射程 安全巨大挑戰

編譯廖振堯／綜合16日電
拜登總統已決定18日訪問以色列，以示力挺的立場，但利弊難料。圖為抗議者踩著拜登和以色列總理內唐亞胡海報。（歐新社）
拜登總統已決定18日訪問以色列，以示力挺的立場，但利弊難料。圖為抗議者踩著拜登和以色列總理內唐亞胡海報。（歐新社）

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)16日證實，拜登總統將於18日訪問以色列；紐約時報報導，拜登在如此關鍵的時刻出訪以色列，將為白宮帶來安全和政治的巨大挑戰。

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)上周末邀請拜登會面，白宮一直未宣布總統是否接受，但拜登緊急取消原定於16日前往科羅拉多州演講的行程，以留在白宮並與國安顧問商討，顯示此決定除了牽涉利害眾多，也有國內政治、人身安全等重大考量。

紐約時報報導，首先，位於特拉維夫郊外的班古里昂機場(Ben Gurion Airport)距離加薩僅約40哩，位於哈瑪斯飛彈射程之內，美國已開始包機撤僑。

親自到訪的危險性已顯現在國務卿布林肯的行程，他16日和內唐亞胡在特拉維夫開會期間響起飛彈空襲警報，兩人及以色列內閣官員被緊急送往一處掩體並避難五分鐘，才再前往軍事指揮中心繼續討論。

前國安官員、現大西洋理事會(Atlantic Council)智庫研究員馮騰羅斯(Kirsten Fontenrose) 表示，拜登需要與內唐亞胡面對面，確保他明白美國的全球聲譽正受威脅，而佔領加薩將使兩國陷入持久衝突；但是否應在此時出訪也有政治風險，分析人士稱若拜登在以色列即將在加薩發動地面戰前到訪，很容易被指責要為平民傷亡負責。

白宮仍未就此次旅行的任何計畫發表評論，然而出訪將賦予拜登新的影響力，無論是當地事件或國內形象。拜登曾10次出訪以色列，第一次是1973年任參議員時，贖罪日戰爭時亦前去訪問，最近一次訪問則是去年7月。

拜登與其他以往敦促以色列保持克制的總統不同，長期以來一直強調他堅定支持以色列，這次以哈衝突也說「消滅極端分子是必要的」，強調以色列完全有權保衛自己，並提供彈藥和軍援。

這或許在國內能提供對抗前總統川普的政治籌碼：川普同樣自稱是最強力支持以色列的總統，但在哈瑪斯襲擊幾天後他就批評內唐亞胡，拜登若出訪將能擊退川普在此議題上的聲量。

拜登 以色列 白宮

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