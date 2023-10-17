以色列270名公民搭首架撤僑專機抵美 德桑提斯親自接機

非營利組織「發電機計畫」出動專機，從以色列將270名公民安全撤離。（取材自X平台@Project Dynamo Official）

國會山莊報(The Hill)報導，獲得佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)授權的首架撤僑專機，15日晚搭載270名滯留在以色列 的美國人降落坦帕(Tampa)機場，德桑提斯夫婦親自到機場接機。

德桑提斯也在社群平台X宣布這項好消息：「自哈瑪斯 恐怖分子發動武裝突襲以來，受困於以色列300位美國人，終於在今天返國，我們誠摯表示歡迎。」

根據報導，德桑提斯上周授權非營利組織「發電機計畫」(Project Dynamo)安排專機飛往以色列，展開撤僑行動，首批撤僑名單包括92名兒童以及兩隻小狗。

根據新聞周刊(Newsweek)報導，名為「行動任務：應許之地」(Operation: Promised Land)的撤僑計畫，派遣歐洲大西洋航空(EuroAtlantic)一架波音777(Boeing 777)客機，於15日上午10時39分，從以色列首都特拉維夫(Tel Aviv)起飛，途中短暫停留葡萄牙波圖市(Porto)，並於美東時間15日晚間8時降落坦帕。

據了解，「發電機計畫」成立於2021年8月阿富汗撤軍之際，以協助美國公民安全撤離，此次是該組織成立以來第602次撤僑任務，而且佛州政府已經預訂五架包機，平均成本約200萬元，全由州政府埋單。

根據報導，激進武裝組織哈瑪斯(Hamas)對以色列發動突襲行動，造成以國1400多人死亡，德桑提斯多次公開譴責哈瑪斯的殘酷暴行。

隨後以軍對加薩展開一連串報復空襲行動，造成巴勒斯坦至少2670人死亡、9600人受傷，而且是五次加薩戰爭中，以巴傷亡最慘重的軍事行動。

德桑提斯接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目訪問時，否認以軍反擊是對230萬巴勒斯坦人進行的集體懲罰，並重申：「哈瑪斯才是造成這場戰爭的主使者，哈瑪斯總是利用平民來發動攻擊。」