民主黨「挺以」立場分歧 共和黨對「援烏」無共識

眾院議員在前議長麥卡錫（中）帶領下舉燭光追悼死難者，並表態支持以色列。（美聯社）

根據華爾街日報報導，民主黨 對於以哈衝突立場分歧，至於共和黨 則是對援助烏克蘭無法達成共識，因此拜登總統爭取國會通過以、烏兩國的援助計畫，充滿變數。

據了解，白宮方面正考慮將以烏兩國援助經費和針對台海、邊境危機的援助計畫整合為包裹式方案，但受到共和黨的反對。

共和黨籍眾院外交委員會主席麥考爾(Michael McCaul，德州)坦承：「外交委員會部分委員不希望向烏克蘭提供任何援助。」

同時民主黨對於援助以色列 也非一面倒，眾院第一位巴勒斯坦裔聯邦眾議員拉希達·特萊布(Rashida Tlaib，密西根州)表示，對於以巴平民死傷，深表痛心，並呼籲白宮終結以色列占領行動和「因反抗而產生的非人道環境」。

民主黨籍聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez，紐約州)也強調：「不能因為哈瑪斯的恐怖行徑，任由近百萬兒童活活餓死，還是應該畫清界線。」

支持巴勒斯坦的言論遭到民主黨親以色列派譴責，拜登總統也承諾「堅定支持」以色列對哈瑪斯開戰。

拜登接受歌倫比亞廣播公司(CBS)「60分鐘」節目訪問時，重申援助以烏兩國的立場：「我們可以兼顧這兩場戰爭，並維持全球防禦能力，我們有能力、也有義務。」

根據有線電視新聞網(CNN)最新民調顯示，民主黨人(49%)比共和黨人(26%)更傾向同情巴勒斯坦；但跨黨派人士則傾向支持以色列(78%共和黨人、68%獨立派和67%民主黨人)。

另一方面，前總統川普在以哈衝突爆發後，公開讚揚激進武裝團體真主黨(Hezbollah)並指責內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)領導的以色列政府，受到外界抨擊。

原本共和黨初選參選人包括川普、佛州州長德桑提斯等皆反對援助烏克蘭；根據華爾街日報8月份的民調，民主黨人比共和黨人更傾向支持烏克蘭，同時共和黨支持者有62%認為白宮援助烏克蘭過多，較4月56%比率來得高。