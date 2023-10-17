以哈衝突／不只加薩砲火隆隆 巴勒斯坦西岸區暴力也升高

約旦河西岸的巴勒斯坦人抗議日漸升高，以軍嚴陣以待。圖為巴勒斯坦人躲在屏障後面。(Getty Images)

以色列 猛烈轟炸加薩 ，報復哈瑪斯 (Hamas)組織7日的恐怖攻擊，已引發巴勒斯坦另一塊土地西岸地區的暴力事件，至少已56人喪生，讓外界憂心當地也可能發作，變成戰爭的另一戰線。

華爾街日報(WSJ)報導，哈瑪斯恐攻之後，猶太屯墾居民攻擊西岸巴人，安全部隊與示威者衝突，以國加強對西岸的箝制，預防再發生攻擊。

巴人衛生官員表示，西岸及東耶路撒冷至少56人喪生；聯合國表示，過去一周為至少2005年以來，巴勒斯坦人死傷最嚴重的時期，另有1100多人在西岸受傷。

哈瑪斯恐攻以來，以色列表示已投擲約6000枚炸彈攻擊加薩，鎖定該組織，另準備入侵該地，結果引發西岸地區進一步對峙事件；加薩已有超過2300巴人喪生，約半為婦孺，如此激起西岸多地如拉瑪拉市(Ramallah)、那不魯斯(Nablus)、哲寧(Jenin)等城鎮的抗議。

華盛頓郵報報導，哈瑪斯恐攻、以軍反擊之前，西岸還被視為以色列安全最急迫的挑戰。

1993年奧斯陸和平協議中，把西岸、加薩走廊及東耶路撒冷視為巴勒斯坦建國後的領土。但30年後，以色列控制西岸大部分地區，巴勒斯坦自治政府管理一些破碎的領土。與自治政府長期敵對的哈瑪斯2007年取得加薩的控制權。

巴人有形方面被隔離，政治分裂。美國主導的和平進程崩潰，以色列加強占領，自治政府高層老邁，都讓西岸地區廣泛發生憤怒，希望破滅，新興好戰團體崛起掌權。

以軍今年長期在西岸有所行動，因應境內如特拉維夫(Tel Aviv)等地遭遇一系列攻擊；以色列國安局(Shin Bet)指出，截至8月共有35名以人喪生，其中26人為平民。雖然國際加強行動，想化解緊張，但暴力繼續升級，導致哈瑪斯由加薩出擊。

以國總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)的執政聯盟裡有猶太超民族主義政黨，一直出力擴大猶太人在西岸的主權；屯墾居民於是把自己與巴人的衝擊，形容成自衛。

此外，西岸巴人好戰團體已屯積大批非法武器，有些自伊拉克及敘利亞取得，都讓西岸不穩定，也反映出巴人自治政府對西岸的安全控制力減弱。