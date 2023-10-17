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以哈衝突／斷水電、缺糧藥 加薩醫院快停擺 居民只能喝汙水

編譯廖振堯／綜合16日電
在以色列圍困下，加薩地區的醫院面臨停擺。圖為加薩走廊一所醫院正在急救空襲中受傷的孩童。(美聯社)
在以色列圍困下，加薩地區的醫院面臨停擺。圖為加薩走廊一所醫院正在急救空襲中受傷的孩童。(美聯社)

離開加薩唯一的路是通往埃及的拉法(Rafah)過境口岸，但上周以色列空襲迫使其關閉，到16日局勢混亂，已分不清是哪一方關閉該過境點。封鎖多日後，加薩醫院斷水斷電、糧食藥品短缺，居民被迫喝汙染鹹水，堆積如山的垃圾也可能引發傳染病，調停者呼籲停火，讓滯留在埃及邊境的援助物資能進入加薩。

路透報導，加薩當局表示目前至少2750人死亡、近1萬人受傷，包括700多名兒童。另有1000人失蹤，大部分應是埋在廢墟之下。

加薩地帶連日空襲使得居民愈來愈絕望，最重要的水資源也近枯竭。哈瑪斯16日稱，儘管以色列承諾恢復向加薩供水，但尚未恢復。

在以色列圍困下，加薩地區的醫院面臨停擺。圖為加薩走廊一所醫院正在搶救空襲中受傷的...
在以色列圍困下，加薩地區的醫院面臨停擺。圖為加薩走廊一所醫院正在搶救空襲中受傷的孩童。(美聯社)

巴勒斯坦水務局表示，即使在衝突爆發、以色列切斷加薩的水電供應前，90%的水也無法飲用。該地區唯一的含水層受到汙水及化學汙染，只能靠海水淡化及公共水龍頭，但這些號稱可以安全飲用的水也常在分配過程中與劣質水混合，頂多只能用於洗滌。

收容中心員工 每天只能用1公升水

聯合國救濟工作署(UNRWA)巴勒斯坦區主管拉扎里尼(Philippe Lazzarini)表示加薩正在耗盡水和電，等於在窒息中，但世界似乎失去了人性。UNRWA已在南部的學校等設施接收超過40萬名流離失所的平民，但除此之外無法提供任何物資；即使是UNRWA工作人員，每天也只有1公升水可供使用。

國務卿布林肯(Antony Blinken)表示，美國和以色列已同意制定一項計畫，使人道援助得以送達加薩平民手中，但未透露細節，僅說該計畫將「建立避免平民受傷的區域」。布林肯指出兩國都擔心哈瑪斯可能會扣押或銷毀進入加薩的援助物資，或者以其他方式阻止援助物資到達需要的人手中。

但平民們還能支撐到何時？聯合國表示加薩醫院的發電機預計將在24小時內耗盡燃料，維持生命的設備如呼吸器將停止運作，數千名患者的生命處於危險。糧食方面少數幾家還在營業的麵包店都排著長長的隊伍，居民薩拉赫(Ahmad Salah)說他等候10個小時才拿到2磅麵包，但家中有超過20個人要餵飽。

在以色列圍困下，加薩地區的醫院面臨停擺。圖為加薩走廊一所醫院太平間正移出死者。(...
在以色列圍困下，加薩地區的醫院面臨停擺。圖為加薩走廊一所醫院太平間正移出死者。(Getty Images)

加薩 以色列 布林肯

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