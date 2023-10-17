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以哈衝突／哈瑪斯挾持近200人9天了 各國急查人質身分

記者張聲肇／綜合報導
哈瑪斯攻擊以色列，擄走約200名各國人質，全球都關心人質安危。圖為麻州劍橋貼出傳單，列明部分被擄走的以色列人。(路透)
哈瑪斯攻擊以色列，擄走約200名各國人質，全球都關心人質安危。圖為麻州劍橋貼出傳單，列明部分被擄走的以色列人。(路透)

哈瑪斯攻擊以色列一周後，全球30國面臨人質危機，各透過秘密管道，想弄清楚被擄走、已失蹤九天的這近200人到底是哪些人。

華爾街日報報導，美國及其盟邦透過卡達在哈瑪斯組織裡的內線提供名單，再和其他情報交叉比對；在土耳其的外交官和情報人員，忙著回覆遠自拉丁美洲的拜託與查詢。歐洲領袖如法國總統馬克宏也拜託埃及解疑，但埃及政府忙著從接壤加薩的邊境地區，運送人道救助物資給難民。

到底多少人落入哈瑪斯手中，人質來自哪些國家，這兩大問題的答案每天改變，因為不少是雙重國籍，有幾名被擄的人質已被證實已死亡。

哈瑪斯攻擊以色列，擄走約200名各國人質，全球都關心人質安危。圖為猶太裔英國人在...
哈瑪斯攻擊以色列，擄走約200名各國人質，全球都關心人質安危。圖為猶太裔英國人在倫敦祈求他的母親獲救。(Getty Images)

這些人質被哈瑪斯藏在好幾個地方，伊朗支持的穆斯林聖戰士團體也宣稱掌握30名人質，不過以色列軍方還沒確認是否屬實。

華爾街日報說，國際仲裁營救行動目前一團亂，在以色列空軍每天例行轟炸以及陸軍即將「大舉反攻」聲中，更蒙上厚厚的陰影。全球頂級情報組織及其中東夥伴極力想和綁架者聯絡，但多數綁架者躲在加薩地區的地底收不到訊號的地方。

一名埃及官員說，「他們早就把手機丟棄了，不可能聯絡上。每個和哈瑪斯有聯絡的國家都試過了。」

以色列官方誓言不和哈瑪斯談判人質問題，不過，以色列情報局(Mossad，莫薩德)前局長柯恩(Yossi Cohen)說，哈瑪斯民兵團躲在地下戰壕久了，總會缺糧缺水缺氧，「到時候可能就須決定要不要釋放人質了。」

和哈瑪斯關係最好的埃及、卡達和土耳其，儘管有多年交情，也沒辦法完全掌握人質名單和狀況；在卡達的哈瑪斯政治領導集團沒有講出到底有多少人質，但公然放話說，願意交換被關在以色列和美國的巴勒斯坦戰士。

哈瑪斯告訴土耳其，以色列不停止轟炸加薩並釋放數千名囚徒的話，它不會考慮換囚。土耳其情報官員說，「很多國家，特別是西方國家，和安卡拉聯絡，並且要我們秘密傳話，問題是，以色列不斷空襲，傳話都很困難。」

以色列外交部說，至少31國的人被擄走，包括南美洲的巴拉圭、非洲的南非和亞洲的泰國。

哈瑪斯 以色列 土耳其

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