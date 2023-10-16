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美經濟可望軟著陸 但油價上漲 通膨恐死灰復燃

編譯任中原／綜合報導
多數經濟學者認為美國經濟可望軟著陸，物價有所下降。圖為消費者12日在洛杉磯超市購物。(Getty Images)
多數經濟學者認為美國經濟可望軟著陸，物價有所下降。圖為消費者12日在洛杉磯超市購物。(Getty Images)

美國經濟意外堅韌，使軟著陸的機率升高，但也使美國利率可能更高、更久，加上美元強勢，已對其他國家造成威脅。另外，今年夏季以來國際油價上漲，也可能使通膨死灰復燃。

學者預估衰退比率降至48%

華爾街日報(WSJ)15日報導，最新公布的每季訪調指出，企業界與學院派經濟學者預估美國經濟陷入衰退的機率，降低到48%，低於7月訪調的54%，也是從年中以來首度低於50%。

國際貨幣基金(IMF)上周將美國今年經濟成長率上修到2.1％，明年上修到1.5%，並表示「軟著陸可能性比原先預期更高」。

中國歐洲經濟成長減緩

然而，IMF對許多其他國家的經濟預測卻黯淡得多，包括中國成長減緩，歐洲經濟展望也轉弱，尤其德國將是唯一經濟萎縮的先進國家。

IMF總裁喬治艾娃警告，「經濟前景益發分歧」。IMF並預測今年全球貿易只成長0.9%，遠低於去年的1.5%。

供給干擾拖慢全球成長

IMF擔憂全球貿易減緩，可能象徵「去全球化」的新紀元來臨；地緣衝突與美中摩擦已顛覆原有的全球供應鏈，而供給干擾不僅拖慢經濟成長，也令投資者更加重視潛在的地緣震撼，可能推升利率。

以色列與巴勒斯坦武裝分子哈瑪斯之間的衝突，導致能源市場動盪，又令各國聯想到去年初俄烏戰爭爆發後的震撼。法國財政部長勒梅爾表示，「現在地緣緊張是實質的經濟風險。中東只要緊張升高，當然會對全球成長造成重大影響」。

全球通膨依然黏著，美國9月消費者物價指數也顯示通膨已止降，其他國家還要承擔美元升值及油價上漲帶來的通膨壓力。IMF將明年全球預估通膨率由原先的5.2%，上修到5.8%，而且並不預期大部分國家的通膨率能回降到央行的目標。

開發國家償債壓力加重

美元升值已使許多開發中國家的償債壓力加重，而美國利率上升又使債務國更難再融資。美國財長葉倫表示，「這使一些負債沉重的低所得國家更難有財政運作空間」。IMF數據顯示，近60%的低所得國家都陷入、或瀕臨債務壓力，亦即這些國家可能無法償還債務。

展望本周，市場將緊盯聯準會(Fed)主席鮑爾將在19日發布的演說，之後在Fed將進入11月決策會議前的靜默期。

他預料將呼應其他Fed官員此前發表談話的論調，根據彭博統計，Fed官員近幾周來最常提到的一詞是「通膨」，但也略帶「鴿味」，因為第二、三常提到的詞語分別是「按兵不動」與「保持利率穩定」。

本周發布的重要數據還包括美國9月零售銷售、中國第3季經濟成長率。

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