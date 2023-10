泰勒絲演唱會電影大賣 不靠傳統宣傳、共享體驗顛覆影業

泰勒絲出席電影「泰勒絲:時代巡迴演唱會」10日在洛杉磯的首映式,票房實力驚人。(美聯社)

泰勒絲 魅力風潮周末席捲各地,這位流行音樂天后的演唱會電影「泰勒絲:時代巡迴演唱會」(Taylor Swift: The Eras Tour)在北美上映首周即衝上票房冠軍,吸金9500萬至9700萬元,不考量通膨因素,本片已超越2011年「小賈斯汀: 永不說不」(Justin Bieber: Never Say Never)的7300萬票房,成為史上上映首周票房最高的演唱會電影。

獨特的發行方式、高級的定價、巨星效應及輕鬆的電影院 禮儀,使本片成為無可否認的熱門大片。電影以泰勒絲在南加州SoFi體育場的夏季演出剪輯,從12日晚間的「驚喜」預映開始,首映日票房達到3900萬元,僅次於「小丑」(Joker)的3930萬元,是史上10月首映票房第二高的電影。

海外票房預估落在3100萬至3300萬元之間,全球總票房預估達到1億2600萬元至1億3000萬元。

泰勒絲的影迷在維州上映「泰勒絲:時代巡迴演唱會」的電影院前慶祝。(美聯社)

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)指出:「這是驚人的數據,一個演唱會電影能有強檔片般的首映周票房表現,這是史無前例的。」

「全國影院業主協會」(National Association of Theater Owners)執行長歐里瑞(Michael O’Leary)表示:「時代巡迴演唱會的首映再次證明,粉絲渴望以共享的方式分享其他體驗,影院業者也以創意打造難忘的觀影時刻。」

全國影院業主協會及電影院基金會(The Cinema Foundation)針對6000人實施的調查顯示,72%的觀眾希望在大螢幕上看到更多演唱會電影。

電影院播映的種類愈來愈多元,不僅僅是電影,更是各種視覺媒體的大螢幕舞台,例如南韓天團防彈少年團(BTS)今年稍早也曾發行一部演唱會電影,大都會歌劇院(The Metropolitan Opera)多年來在電影院直播演出,廣受歡迎。

另一位天后碧昂絲 的演唱會電影「文藝復興:A Film By Beyoncé」即將於12月1日上映。

很少名人能夠達到泰勒絲和碧昂絲兩大天后這樣的成就,她們超乎預期的成功不太可能複製,但時代巡迴演唱會可能是一個開端,是電影院業務擴展的開始。

泰勒絲親自製作這部演唱會電影,直接與全美最大電影院AMC達成協議讓本片上映,由於她的Instagram追蹤人數高達2億7400萬人,更是掌握有別於傳統的極佳宣傳方式。

影評人及觀眾皆給予「泰勒絲:時代巡迴演唱會」好評,在CinemaScore獲得A+,這一分數通常代表該部電影在首周後仍繼續有好表現。