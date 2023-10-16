我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買音樂會門票、找旅館…4種詐騙正猖獗 民眾難設防

餐廳突傳優惠訊息？當心詐騙 北加灣區多店被冒用

泰勒絲演唱會電影大賣 不靠傳統宣傳、共享體驗顛覆影業

編譯徐薏茹／綜合15日電
泰勒絲出席電影「泰勒絲：時代巡迴演唱會」10日在洛杉磯的首映式，票房實力驚人。(美聯社)
泰勒絲出席電影「泰勒絲：時代巡迴演唱會」10日在洛杉磯的首映式，票房實力驚人。(美聯社)

泰勒絲魅力風潮周末席捲各地，這位流行音樂天后的演唱會電影「泰勒絲：時代巡迴演唱會」(Taylor Swift: The Eras Tour)在北美上映首周即衝上票房冠軍，吸金9500萬至9700萬元，不考量通膨因素，本片已超越2011年「小賈斯汀: 永不說不」(Justin Bieber: Never Say Never)的7300萬票房，成為史上上映首周票房最高的演唱會電影。

獨特的發行方式、高級的定價、巨星效應及輕鬆的電影院禮儀，使本片成為無可否認的熱門大片。電影以泰勒絲在南加州SoFi體育場的夏季演出剪輯，從12日晚間的「驚喜」預映開始，首映日票房達到3900萬元，僅次於「小丑」(Joker)的3930萬元，是史上10月首映票房第二高的電影。

海外票房預估落在3100萬至3300萬元之間，全球總票房預估達到1億2600萬元至1億3000萬元。

泰勒絲的影迷在維州上映「泰勒絲：時代巡迴演唱會」的電影院前慶祝。(美聯社)
泰勒絲的影迷在維州上映「泰勒絲：時代巡迴演唱會」的電影院前慶祝。(美聯社)

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)指出：「這是驚人的數據，一個演唱會電影能有強檔片般的首映周票房表現，這是史無前例的。」

「全國影院業主協會」(National Association of Theater Owners)執行長歐里瑞(Michael O’Leary)表示：「時代巡迴演唱會的首映再次證明，粉絲渴望以共享的方式分享其他體驗，影院業者也以創意打造難忘的觀影時刻。」

全國影院業主協會及電影院基金會(The Cinema Foundation)針對6000人實施的調查顯示，72%的觀眾希望在大螢幕上看到更多演唱會電影。

電影院播映的種類愈來愈多元，不僅僅是電影，更是各種視覺媒體的大螢幕舞台，例如南韓天團防彈少年團(BTS)今年稍早也曾發行一部演唱會電影，大都會歌劇院(The Metropolitan Opera)多年來在電影院直播演出，廣受歡迎。

另一位天后碧昂絲的演唱會電影「文藝復興：A Film By Beyoncé」即將於12月1日上映。

很少名人能夠達到泰勒絲和碧昂絲兩大天后這樣的成就，她們超乎預期的成功不太可能複製，但時代巡迴演唱會可能是一個開端，是電影院業務擴展的開始。

泰勒絲親自製作這部演唱會電影，直接與全美最大電影院AMC達成協議讓本片上映，由於她的Instagram追蹤人數高達2億7400萬人，更是掌握有別於傳統的極佳宣傳方式。

影評人及觀眾皆給予「泰勒絲：時代巡迴演唱會」好評，在CinemaScore獲得A+，這一分數通常代表該部電影在首周後仍繼續有好表現。

泰勒絲 電影院 碧昂絲

上一則

人人都在看串流 百思買明年不再賣DVD影碟

下一則

以哈衝突╱以追捕巴版「賓拉丹」辛瓦 殺無赦

延伸閱讀

泰勒絲戀情事業都得意 演唱會電影北美票房近億元稱王

泰勒絲戀情事業都得意 演唱會電影北美票房近億元稱王
泰勒絲電影票房居首 瑪丹娜不甘示弱 演唱會大膽煽情

泰勒絲電影票房居首 瑪丹娜不甘示弱 演唱會大膽煽情
以哈戰事 泰勒絲不表態 歌迷：真讓人失望

以哈戰事 泰勒絲不表態 歌迷：真讓人失望
宣傳鋪天蓋地 對中東戰火一語不發 泰勒絲讓粉絲失望？

宣傳鋪天蓋地 對中東戰火一語不發 泰勒絲讓粉絲失望？

熱門新聞

（取材自推特影片截圖）

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

2023-10-09 22:44
專家建議最好確實檢查參加項目，確認獲得最大保障。（美聯社）

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

2023-10-11 09:48
哈瑪斯領導人辛瓦（Yahya Sinwar）。（美聯社）

以色列遭血腥攻擊 軍方揚言追殺哈瑪斯領導人

2023-10-09 09:37
台灣台積電14日舉行運動會，創辦人張忠謀致詞時指出，在地緣政治趨勢下，台積電未來的嚴峻挑戰更多。(記者葉信菉／攝影)

張忠謀：半導體已無全球化 台灣2、30年後恐無優勢 跟國家政策有關

2023-10-15 02:27
以色列對加薩北部超過百萬居民要求撤離，使加薩市區亂成一團，遠方還可見到砲火黑煙。（美聯社）

以軍空投傳單、社媒通知加薩平民撤離 但民眾舉步維艱

2023-10-14 10:55
哈瑪斯7日對以色列發動無預警的奇襲，圖為哈瑪斯武裝部隊擄獲了一輛以色列坦克。（美聯社）

以巴衝突／哈瑪斯幕後總策畫疑為「客人」輪椅代步、長期遭追捕

2023-10-10 12:12

超人氣

更多 >
非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉
以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮
情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬

情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬
「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀
境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了

境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了