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人人都在看串流 百思買明年不再賣DVD影碟

記者張聲肇／綜合報導
「串流」時代來臨，影碟下台，告別消費市場。影碟最大供商店「百事買」停止銷售影碟。(美聯社)
「串流」時代來臨，影碟下台，告別消費市場。影碟最大供商店「百事買」停止銷售影碟。(美聯社)

DVD影碟要告別市場了，電子產品零售商百思買(Best Buy)明年起不再賣「實體」電影，請顧客適應「串流為王」時代的來臨，多多「探索、發現、享受」創新科技的「產品。」

百思買發言人說，大家都明白，「我們看電影、看電視的方法，和幾十年前已經大不相同。」因此，關閉該公司的「有形」影碟，包括藍光影碟，部門是順理成章的事。

「數位位元」雜誌(The Digital Bits) 說，最快2024年第一季起，百思買不但實體店停止銷售影碟，網路銷售也一併停止。

「串流」時代來臨，影碟下台，告別消費市場。購物季消費者挑買影碟的情景不再。(路透...
「串流」時代來臨，影碟下台，告別消費市場。購物季消費者挑買影碟的情景不再。(路透)

百思買不是唯一逐漸淘汰實體媒體事業的公司。影視串流公司網飛(Netflix)上個月用它那耀眼的紅白信封寄出顧客訂購的最後一張影碟之後，也關掉了郵寄DVD電影的生意。

業界人士說，百思買9個月前就決定縮小、關閉影碟銷售部門。

總部在明尼蘇達州的百思買今年第二季獲利2.74億元，等於每股賺了1.25元，雖然超乎華爾街預期，仍低於去年同期淨賺3.06億元。

該季營業額從第一季下跌7.2%，跌為95.8億元，比分析師預估的稍好些。業績下跌主要因電腦、家電類銷售額下跌6.3%，但娛樂類如電子遊戲的銷售額上升了9.1%。

難怪百思買對美聯社表示，雖然過完年就不再賣DVD電影，遊戲影碟不受影響，照樣在實體店和網路上銷售。

華爾街 明尼蘇達州 零售商

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