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曼欽抨擊兩黨政治 疑為「獨立參選」總統鋪路

編譯盧炯燊／綜合14日電
民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽大力抨擊兩黨政治，讓人猜測他可能會以獨立候選人身分參選總統。(美聯社)
民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽大力抨擊兩黨政治，讓人猜測他可能會以獨立候選人身分參選總統。(美聯社)

民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)一向立場搖擺不定，因此也得以游走於兩黨之間左右逢源。

76歲的曼欽2024年參議員任期屆滿，日前在談到其政治生涯下一階段規畫時，也採取同樣的態度︰可能會退休、可能競選連任、甚至可能以獨立候選人身分競選總統。

曾擔任過西維州州務卿及州長的曼欽，本周初出訪西維州首府查爾斯頓(Charleston)，對於2024年的最終決定，他向記者說愈來愈接近落實，會在年底前宣布。但他迴避了他的民主黨身分。

他說，「不要擔心那個人是民主黨或共和黨，可以有一個好的民主黨和一個壞的民主黨，一個好的共和黨和一個壞的共和黨，但我更喜歡獨立的身分」。

期間曼欽指兩黨制度給國家帶來兩極分化，愈來愈令人失望，說「兩黨制度如果不改變，就會導致我們國家垮台。」這給外界作了揣測他或會以獨立候選人身分參選總統。

曼欽1982年首次競選州議員，2010年進入國會，2018年深紅的西維州裡，他是唯一在國會代表西維州的民主黨人。

有分析家認為，若他競選連任聯邦參議員會非常艱難，尤其是該州人氣極高的共和黨籍州長賈斯提斯(Jim Justice)已宣布參加競選。

在民主黨內，進步派表明很討厭曼欽，因為每當投票關鍵時刻，他都會藉此為自己爭取利益，保持權利。

最令黨內震驚及抨擊的，就是在2021年2 月，曼欽撤回對2兆元社會和環境法案的支持，給拜登總統造成致命打擊。

最近數月來，種種跡象暗示曼欽或會以獨立候選人身分競選總統，他目前持有約1080萬元競選資金。

但西維吉尼亞衛斯理學院退休政治史教授魯普(Robert Rupp)質疑曼欽會否冒著影響自己聲譽及政治生涯的風險，去參加對他不利的競選。

今年7月的民調顯示，即使曼欽攪局，拜登仍有可能擊敗前總統川普。

曼欽 民主黨 共和黨

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