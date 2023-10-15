喬登想當眾議長 恐須採「強硬派」策略

俄亥俄州選出的共和黨籍國會眾議員喬登過去問政一向強硬，被民主黨人稱為叛亂分子，他是否用強硬甚至霸凌手段獲得議長職位，有待觀察。(路透)

國會眾院 多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)12日退選議長後，俄亥俄州眾議員 喬登(Jim Jordan)受提名成為新的議長候選人。但要贏下大位並不容易，須在眾院全體投票 中贏得217票，喬登或許非得採取強硬派策略才能當上議長。

有線電視新聞網(CNN)報導，喬登13日以124票比81票擊敗喬治亞州眾議員史考特(Austin Scott)，贏得議長提名；當天下午喬登發起第二次投票，詢問議員是否會支持他。投票以不記名方式進行，最終結果為152票支持、55票反對，顯示仍有不少分歧。

紐約時報報導，比起強硬派、煽動派、推翻者的聲譽，喬登最近試圖打造新的「團隊合作」人設，像是他支持前議長麥卡錫與拜登達成的債限協議，也沒有加入極右翼分子的罷免麥卡錫的行列；上個月聯邦政府面臨關門危機時，喬登說他會支持短期支出措施以保持政府開放，也成功讓保守派強硬派留在他的陣營。但一些主流共和黨人政策立場上依然反對喬登，尤其是烏克蘭援助。喬登是否能保持新路線，或者他會恢復過往擅長的強硬策略，受到關注。

喬登和他的盟友已開始針對黨內的反對人士施加右翼壓力，試圖通過煽動選民在社群媒體逼迫議員們支持喬登。幾位支持者如籌組2021年1月6日國會暴動事前集會的克里莫(Amy Kremer)已公布了數位「反喬登人士」的電話號碼，鼓勵追隨者向國會大廈總機打電話施壓、要求他們支持喬登，否則就準備在初選時丟掉保守派選民的票。

在投下55票不支持的議員中，只有少數人公開反對立場，顯示部分議員雖不支持但也不願公開與喬登決裂；這呼應喬登陣營採取的策略可能有效，也就是反對者們將在選民的壓力下屈服。加上喬登是前總統川普背書的人選，兩人的密切關係使他在黨內基礎上享有難以比擬的聲望，喬登陣營指望這能幫助他在投票中獲勝。