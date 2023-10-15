我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／華人移民自架網站 打造「籃子華人百貨」多元服務

哈瑪斯絕密突襲計畫曝光：盡量殺人、鎖定小學和婦幼

從俄州到國會「內鬥」成了共和黨家常便飯

編譯潘勛／綜合14日電
嚴重內鬥已成為共和黨的特色。此次眾院議長共和黨候選人角逐，喬治亞州的史考特(中)雖然敗給喬登，但一些支持史考特的議員揚言，他們在全院投票時仍不會支持喬登。(Getty Images)
嚴重內鬥已成為共和黨的特色。此次眾院議長共和黨候選人角逐，喬治亞州的史考特(中)雖然敗給喬登，但一些支持史考特的議員揚言，他們在全院投票時仍不會支持喬登。(Getty Images)

美聯社報導，從俄亥俄州到國會山莊，共和黨深陷於漫長的內鬥，爭權與黨內初選困局迭出，變成共和黨的家常便飯，一如他們常用的減稅、強硬對付犯罪說詞。

共和黨在俄亥俄州立法會表現強勢，故在2022年期中選舉中擴大優勢，但為了由誰在眾議會出任議長，居然分裂為敵對陣營；較無耐心的少壯保守派與較傳統議員們分裂，唯有民主黨跨越黨派界線來援，才結束俄亥俄州議長選舉難產的僵局。

此後，雖說州政府各層級都由共和黨掌控，但俄亥俄州共和黨因內鬥而抽搐痙攣，黨高層對任何把票投給新議長、共和黨人史蒂芬斯(Jason Stephens)的人，都表申斥。因為分裂，州立法會2023年只設法通過10項法案。

在密西根州，有一個郡的共和黨主席對警方表示，黨部開會，他的挑戰者居然以撩陰腿相向，命中他的子孫袋。在亞利桑納州共和黨造反派贏得黨內提名，才讓民主黨2022年橫掃全州四場選舉。

在德州，共和黨籍的州檢察長先是被同黨掌控的州立法會彈劾，想讓他被解職，他幸運躲過，本周他暗示，黨內一些同志據稱違反州的隱私法，他可能提出刑事控告。

共和黨的內鬥上周來到頂峰，一小群保守派國會眾議員夥同民主黨，罷免眾院議長麥卡錫，讓議長一職懸空；中東地區爆發戰爭，也無法解決。

眾院議長依憲法規定，在總統接班順位排第二；共和黨為誰來擔任而內鬥不休，足證共和黨眾議員內亂不休。1995年以來，共和黨在眾院成為多數黨有19年，麥卡錫是第五位當過議長的人，也是第一個被投票罷免的。同一段時間，民主黨控制眾院只有八年，只有一個議長裴洛西。

民主黨內部當然也有爭鬥，但絕不像共和黨。共和黨內有強硬派一脈，在挑戰建制派。許多共和黨政治人物另指出，特別是右派的媒體環境總是青睞極端化、充滿怨恨的言論。麥卡錫9日受訪便說，自己被罷免純因「少數幾個人，喜愛媒體關注更勝於喜愛全國民眾」。

共和黨 俄亥俄州 民主黨

上一則

曼欽抨擊兩黨政治 疑為「獨立參選」總統鋪路

下一則

喬登想當眾議長 恐須採「強硬派」策略

延伸閱讀

共和黨重新提名強硬派喬登選眾院議長 但黨內雜音多

共和黨重新提名強硬派喬登選眾院議長 但黨內雜音多
華郵：眾院議長難產 援烏經費恐生變

華郵：眾院議長難產 援烏經費恐生變
一洲焦點／眾院選舉新議長 誰來接棒麥卡錫？

一洲焦點／眾院選舉新議長 誰來接棒麥卡錫？
蓋茨挺史卡利斯角逐眾院議長 格林不支持：他應專心抗癌

蓋茨挺史卡利斯角逐眾院議長 格林不支持：他應專心抗癌

熱門新聞

（取材自推特影片截圖）

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

2023-10-09 22:44
專家建議最好確實檢查參加項目，確認獲得最大保障。（美聯社）

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

2023-10-11 09:48
哈瑪斯領導人辛瓦（Yahya Sinwar）。（美聯社）

以色列遭血腥攻擊 軍方揚言追殺哈瑪斯領導人

2023-10-09 09:37
以色列政府今天正式向巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯宣戰。圖為以色列總理內唐亞胡。（Getty Images）

以色列正式對哈瑪斯宣戰 50年來首次進入戰爭狀態

2023-10-08 10:36
哈瑪斯7日對以色列發動無預警的奇襲，圖為哈瑪斯武裝部隊擄獲了一輛以色列坦克。（美聯社）

以巴衝突／哈瑪斯幕後總策畫疑為「客人」輪椅代步、長期遭追捕

2023-10-10 12:12
史卡利斯。(歐新社)

史卡利斯擊敗川普背書的喬登 獲共和黨提名任新眾議長

2023-10-11 13:22

超人氣

更多 >
3生肖10月中下旬徹底轉運 橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增

3生肖10月中下旬徹底轉運 橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增
BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水

BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水
男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」

男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」
紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰

紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰
中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園