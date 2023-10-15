從俄州到國會「內鬥」成了共和黨家常便飯

嚴重內鬥已成為共和黨的特色。此次眾院議長共和黨候選人角逐，喬治亞州的史考特(中)雖然敗給喬登，但一些支持史考特的議員揚言，他們在全院投票時仍不會支持喬登。(Getty Images)

美聯社報導，從俄亥俄州 到國會山莊，共和黨 深陷於漫長的內鬥，爭權與黨內初選困局迭出，變成共和黨的家常便飯，一如他們常用的減稅、強硬對付犯罪說詞。

共和黨在俄亥俄州立法會表現強勢，故在2022年期中選舉中擴大優勢，但為了由誰在眾議會出任議長，居然分裂為敵對陣營；較無耐心的少壯保守派與較傳統議員們分裂，唯有民主黨 跨越黨派界線來援，才結束俄亥俄州議長選舉難產的僵局。

此後，雖說州政府各層級都由共和黨掌控，但俄亥俄州共和黨因內鬥而抽搐痙攣，黨高層對任何把票投給新議長、共和黨人史蒂芬斯(Jason Stephens)的人，都表申斥。因為分裂，州立法會2023年只設法通過10項法案。

在密西根州，有一個郡的共和黨主席對警方表示，黨部開會，他的挑戰者居然以撩陰腿相向，命中他的子孫袋。在亞利桑納州共和黨造反派贏得黨內提名，才讓民主黨2022年橫掃全州四場選舉。

在德州，共和黨籍的州檢察長先是被同黨掌控的州立法會彈劾，想讓他被解職，他幸運躲過，本周他暗示，黨內一些同志據稱違反州的隱私法，他可能提出刑事控告。

共和黨的內鬥上周來到頂峰，一小群保守派國會眾議員夥同民主黨，罷免眾院議長麥卡錫，讓議長一職懸空；中東地區爆發戰爭，也無法解決。

眾院議長依憲法規定，在總統接班順位排第二；共和黨為誰來擔任而內鬥不休，足證共和黨眾議員內亂不休。1995年以來，共和黨在眾院成為多數黨有19年，麥卡錫是第五位當過議長的人，也是第一個被投票罷免的。同一段時間，民主黨控制眾院只有八年，只有一個議長裴洛西。

民主黨內部當然也有爭鬥，但絕不像共和黨。共和黨內有強硬派一脈，在挑戰建制派。許多共和黨政治人物另指出，特別是右派的媒體環境總是青睞極端化、充滿怨恨的言論。麥卡錫9日受訪便說，自己被罷免純因「少數幾個人，喜愛媒體關注更勝於喜愛全國民眾」。