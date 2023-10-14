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蔣中正日記／宛如一本「罵人大全」曝蔣易動怒又常後悔

記者程嘉文／專題報導
1948年5月20日，蔣中正總統與李宗仁副總統於南京就任中華民國第一任總統、副總統，蔣中正總統發表談話。(取材自國史館網頁)
1948年5月20日，蔣中正總統與李宗仁副總統於南京就任中華民國第一任總統、副總統，蔣中正總統發表談話。(取材自國史館網頁)

蔣中正日記某種程度而言，是一本「罵人大全」，對部屬或同輩，蔣只要對其表現不滿意，日記就有非常嚴苛的評語。從沒被罵過的，只有師長輩的孫中山、陳其美、吳稚暉等寥寥數人。他在日記痛罵的人，不代表現實生活也當面修理，更不代表不受重用；蔣情緒起伏明顯，同一人在日記中，相隔數日提及，往往筆調大不相同。蔣也知道自己的缺點，幾乎每次發完脾氣，日記中都反省自責，卻往往還是故我。

作為王陽明、曾國藩崇拜者，蔣中正非常崇拜其「持志養氣」工夫，卻常控制不住暴烈脾氣。還曾因罵人喊破喉嚨，連續半年都嗓音沙啞。但也受到理學影響，蔣時時刻刻都在反省，例如國共內戰末期的日記，動輒大罵將領畏縮無能，但往往也加上一句，無法教好這些部屬，是自己責任。

輔仁大學歷史系名譽教授林桶法形容，蔣不停反省，但很少改。曾任總統府侍衛長的郝柏村生前回憶，蔣雖然經常後悔情緒失控，卻很少事後向人表示歉意。

國史館前館長呂芳上說，蔣對人批評苛刻，頗有軍人作風，但他喜歡讀書，成為國家領導人後，會禮聘學者為自己講解新知，氣質跟一般軍人不同，尤其討厭被別人貶為一介武夫。

蔣與他人互動氣氛從當天日記用語可看出，對面和心不和的副總統李宗仁，通常都用「德鄰」稱之，兩人激烈爭吵時，就直接寫「李宗仁」。對胡適多稱「適之」，胡適允諾出馬競選總統那天，日記尊稱「胡適博士」。政府遷台後，1953年1月13日，蔣在日記中罵胡適，說他反對國民黨設革命實踐研究院，是「知識害國分子」、「自私自利，不愛國家」。三天後兩人見面，胡適當場批評效忠總統標語是個人崇拜。當晚蔣寫下，雖然不盡同意，但胡適的話乃「金石之言」，「為余生平之諍友也」。

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