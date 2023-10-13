質疑史卡利斯健康狀況 川普：血癌重病 沒法當議長

獲得共和黨提名角逐眾院議長的史卡利斯(左)在12日下午還對記者表示，爭取同黨議員支持票略有斬獲，但晚上卻突然宣布退出議長選舉，讓人驚訝。(Getty Images)

國會共和黨 人日前決定提名眾院 多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)競逐眾院議長，眾院司法委員會主席喬登(Jim Jordan)則以微小票數落敗；選前曾背書喬登的前總統川普 12日在史卡利斯宣布退選前，還在質疑史卡利斯的健康狀況。

川普指史卡利斯的血癌病況可能病得太重，沒法勝任議長。

他12日在接受福斯新聞電台(Fox News Radio)訪問時說，儘管他個人喜歡史卡利斯，然而從他的的癌症情況來看，他確實病得很重，必須讓自己康復得更好，擔任議長的工作會有巨大的壓力。而他正在接受的治療會損耗他的大量精力。

來自路易斯安納州的史卡利斯，曾在2017年一年一度的國會棒球比賽練習賽中被槍傷，有過瀕死經歷，但他強調，就擔任議長的能力而言，他的健康狀況並不是問題。

他上周在福斯新聞頻道說，「如果醫生沒有簽字，我就不會這樣(角逐議長)做了」。

有意充當「造王者」的川普，上周公開表態支持來自俄亥俄州的國會議員喬登，更揚言10日前往華盛頓到訪國會大廈，與眾院共和黨人會面，討論投票選出接替麥卡錫人選的事宜，但他最終取消會面。

史卡利斯未掌握當選議長的足夠選票後， 眾院有部分共和黨人堅稱會繼續支持喬登，凸顯共和黨今年初控制眾院後，一直面對的黨內嚴重分裂的窘境。

與此同時，喬登表示會支持史卡利斯擔任議長，並已將他的決定告知川普。

喬登向政治新聞網站POLITICO說，儘管他的一些支持者公開拒絕支持史卡利斯，但他支持對方的立場沒有改變。