梅南德茲加控罪名 密謀當埃及政府代理人

9月才遭聯邦大陪審團貪污起訴的新澤西州民主黨籍國會參議員梅南德茲，12日再因密謀充當埃及政府代理人，被加控違反「外國代理人登記法」罪名。圖為他和妻子娜汀‧梅南德茲(右後)上月27日到紐約聯邦法院出庭。(美聯社)

民主黨籍新澤西州 聯邦參議員 梅南德茲(Bob Menendez)9月下旬才遭聯邦大陪審團以貪污罪名起訴，暫時卸下參院 外交委員會主席職務，13日又陷入更深一層的法律糾紛；根據檢方向曼哈頓聯邦法院提交的新起訴書，梅南德茲被控密謀充當埃及政府代理人。

美聯社報導，被指貪污及違反「外國代理人登記法」的梅南德茲，迫他下台的聲浪愈來愈大，但這位在美國政策制定方面扮演關鍵角色多年的參議員堅拒辭職。

新起訴書指稱，梅南德茲在2018年1月至2022年6月間，祕密承諾並執行代表埃及軍方和情報官員的系列行動；他的妻子娜汀‧梅南德茲(Nadine Menendez)及商業夥伴、同案被告哈納 (Wael Hana)合謀向梅南德茲傳達了埃及官員的請求和指示。

不過，即便梅南德茲向政府登記，也因身具國會議員身分，沒有作為外國政府代理人的資格。

之前在9月22日解密的法院紀錄，梅南德茲和妻子娜汀已被控收受三名新澤西州商人的現金、金條和豪華汽車賄賂，以利用其外交事務影響力提供幫助。梅南德茲夫妻遭司法部貪污調查已有一年，他們對行賄指控表示無罪；被控共謀行賄的哈納也表示無罪。

檢方在新舊起訴書中表示，梅南德茲擔任參院外委會主席期間，採取多項措施祕密協助埃及官員，其中包括代筆寫信給其他參議員，鼓勵他們取消遭到擱置的埃及3億元援助。

現年69歲的梅南德茲1992年出任新州聯邦眾議員，2006年成為聯邦參議員，9月22日已暫時卸下參院外委會主席職務。梅南德茲被控面臨三項聯邦行賄罪名起訴後，已有30多名參院民主黨人呼籲他辭職，但他當時表示不會離開參院。如今他進一步被控非法擔任埃及政府代理人，要求他辭職的呼聲更加高漲。

賓州民主黨籍參議員費特曼(John Fetterman)聲明表示，美國參院「不能有外國特工」，參院應投票驅逐梅南德茲。

梅南德茲尚未透露明年是否競選連任，但民主黨籍的新澤西州國會眾議員金安迪(Andy Kim)已投入黨內聯邦參議員初選，他12日敦促參院驅逐梅南德茲。參院民主黨競選部門負責人、密西根州聯邦參議員皮特斯(Gary Peters)呼籲梅南德茲辭職，並暗示他可能不會獲得傳統上可供在職者使用的競選協助。