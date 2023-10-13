梅南德茲加控罪名 密謀當埃及政府代理人
民主黨籍新澤西州聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)9月下旬才遭聯邦大陪審團以貪污罪名起訴，暫時卸下參院外交委員會主席職務，13日又陷入更深一層的法律糾紛；根據檢方向曼哈頓聯邦法院提交的新起訴書，梅南德茲被控密謀充當埃及政府代理人。
美聯社報導，被指貪污及違反「外國代理人登記法」的梅南德茲，迫他下台的聲浪愈來愈大，但這位在美國政策制定方面扮演關鍵角色多年的參議員堅拒辭職。
新起訴書指稱，梅南德茲在2018年1月至2022年6月間，祕密承諾並執行代表埃及軍方和情報官員的系列行動；他的妻子娜汀‧梅南德茲(Nadine Menendez)及商業夥伴、同案被告哈納 (Wael Hana)合謀向梅南德茲傳達了埃及官員的請求和指示。
不過，即便梅南德茲向政府登記，也因身具國會議員身分，沒有作為外國政府代理人的資格。
之前在9月22日解密的法院紀錄，梅南德茲和妻子娜汀已被控收受三名新澤西州商人的現金、金條和豪華汽車賄賂，以利用其外交事務影響力提供幫助。梅南德茲夫妻遭司法部貪污調查已有一年，他們對行賄指控表示無罪；被控共謀行賄的哈納也表示無罪。
檢方在新舊起訴書中表示，梅南德茲擔任參院外委會主席期間，採取多項措施祕密協助埃及官員，其中包括代筆寫信給其他參議員，鼓勵他們取消遭到擱置的埃及3億元援助。
現年69歲的梅南德茲1992年出任新州聯邦眾議員，2006年成為聯邦參議員，9月22日已暫時卸下參院外委會主席職務。梅南德茲被控面臨三項聯邦行賄罪名起訴後，已有30多名參院民主黨人呼籲他辭職，但他當時表示不會離開參院。如今他進一步被控非法擔任埃及政府代理人，要求他辭職的呼聲更加高漲。
賓州民主黨籍參議員費特曼(John Fetterman)聲明表示，美國參院「不能有外國特工」，參院應投票驅逐梅南德茲。
梅南德茲尚未透露明年是否競選連任，但民主黨籍的新澤西州國會眾議員金安迪(Andy Kim)已投入黨內聯邦參議員初選，他12日敦促參院驅逐梅南德茲。參院民主黨競選部門負責人、密西根州聯邦參議員皮特斯(Gary Peters)呼籲梅南德茲辭職，並暗示他可能不會獲得傳統上可供在職者使用的競選協助。
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