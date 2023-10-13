眾院議長僵局 共和黨高層密會 尋求民主黨奧援

國會眾院12日傳出共和黨籍的軍事委員會主席羅傑斯尋求民主黨領袖傑佛瑞斯(面對者)的支持，以共和黨的讓步，換取民主黨人協助共和黨選出眾院議長。(路透)

國會眾院 軍事委員會主席、阿拉巴馬州共和黨 籍眾議員羅傑斯(Mike Rogers)12日在眾院共和黨閉門會議後向媒體表示，他希望少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)告訴共和黨人，共和黨需要做出哪些讓步，民主黨 人才會願意協助共和黨選出眾院議長。

富比世雜誌(Forbes)報導，此舉無疑凸顯新眾院議長正面臨難產的混亂競爭局勢，共和黨內部陷入難以克服的共識僵局，不得不尋求民主黨奧援。

共和黨甫於11日推選史卡利斯(Steve Scalise)為該黨下一位議長候選人；民主黨則一致通過提名傑佛瑞斯角逐議長。目前眾院多數黨為擁有221席的共和黨；任何候選人須取得217票支持，才能當選議長。史卡利斯目前能掌控的票數似乎遠不足以支撐他的選情。

羅傑斯在國會大廈表示，「我們願意與他們(民主黨)合作，但他們必須告訴我們他們需要什麼。」

眾院少數黨黨鞭凱瑟琳·克拉克(Katherine Clark)在被問到兩黨為議長人選取得協議的想法時表示，「這將由黨團來決定，但我們的大門是敞開的。 」

羅傑斯堅稱共和黨「仍是多數黨」，他解釋此刻尋求與民主黨合作的理由表示，「我認為將得票數侷限在只獲得217票，並非明智之舉。」但羅傑斯也將之前投票罷免前議長麥卡錫(Kevin McCarthy)的八名共和黨眾議員描述為「叛徒」，指他們「讓我們陷入這種境地並癱瘓了眾院」。

史卡利斯角逐眾院議長，卻一直得不到共和黨內部分保守派議員的支持。喬治亞州選出的女議員格林(左)就一再宣稱「他應該好好養病」，她不會支持他任議長。(路透)

眾院若選不出議長，將無法針對關鍵議題採取行動，例如即將到來的政府關門或向盟友烏克蘭和以色列提供重大援助等等。

眾院在佛州共和黨保守派眾議員蓋茨(Matt Gaetz) 提動議下，在3日以216票對210票罷免了麥卡錫。民主黨全員同意罷免，共和黨有八名議員投下贊成票；是共和黨鬧分裂的關鍵時刻。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點