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黃仁勳：輝達以色列員工 被哈瑪斯綁架

以哈衝突／「我們都是戰士」以色列朝野共組戰時內閣

編譯徐薏茹／綜合11日電
以色列總理內唐亞胡(右)與在野國家聯合黨領袖甘茨(左)11日達成協議，共組戰時內閣，因應國家危機。(路透)
以色列總理內唐亞胡(右)與在野國家聯合黨領袖甘茨(左)11日達成協議，共組戰時內閣，因應國家危機。(路透)

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)與在野國家聯合黨(National Unity)領袖甘茨(Benny Gantz)11日達成協議，宣布共同組成緊急政府與戰時內閣，新政府只處理與以哈衝突有關的議案或政府決策

組成戰時內閣後，甘茨、內唐亞胡和以色列國防部長葛朗特(Yoav Gallant)在電視直播中發表演說，甘茨表示：「我們的合作關係不是政治性的，而是命運共同體，此時此刻我們都是以色列的戰士。」

以色列軍方指出，以色列死亡人數上升至1200人，逾2700人受傷。

巴勒斯坦衛生部消息顯示，以色列對加薩走廊的報復性攻擊已造成1100人喪命，5339人受傷，哈瑪斯官方表示，約535間住宅被摧毀，25萬人左右失去家園；大多數無家可歸的難民住在聯合國指定的避難所，其餘人則流落街頭。

以色列及黎巴嫩激進組織真主黨(Hezbollah)11日在黎巴嫩邊界附近交火，黎巴嫩與敘利亞附近的衝突加劇對戰火蔓延的擔憂；美國政府表示其派遣航空母艦至地中海東部是為了作為「威懾的訊息」，防止戰爭擴大。

以色列對加薩走廊實行「全面圍困」，阻斷該區域約230萬人的食物與能源，其中許多人生活貧困，依賴援助；哈瑪斯媒體11日表示，在唯一的發電廠耗盡燃料停止運作後，當地已經斷電。

以色列軍方表示，在以軍重新控制邊境區域時，其軍隊已經擊斃至少1000名從加薩滲透的巴勒斯坦槍手，總參謀長已經會見指揮官，以討論下一步行動。

以色列表示8日開始學校改為遠距教學，並發放更多火器給有證照的公民，預計在呼籲舉行更多支持加薩地區的示威活動之際，以色列的猶太多數群體與阿拉伯少數群體可能發生摩擦。

華府表示正在與以色列和埃及討論，公民在食物短缺的加薩的安全通行問題。

以色列 加薩 巴勒斯坦

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