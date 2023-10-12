以哈衝突／「哭夠了 準備好戰鬥」海外以人急返國參戰

大批年輕以色列人10日在希臘雅典機場等候班機，趕回特拉維夫，共赴國難。(美聯社)

面對國家遭到哈瑪斯 (Hamas)武裝分子攻擊的慘烈時刻，身在海外的以色列 公民心急如焚；有些人一心只想趕快返國，加入作戰行列。包括美國在內，世界各地都有人正趕往機場，準備返國服役或儘可能地提供一己之力。

以哈戰爭目前至少已奪走1800人的生命，而且沒有任何減弱跡象；據以國媒體報導，為報復攻擊哈瑪斯，以色列已將預備役動員人數擴大至36萬人。有些人表示，尚未接到部隊來電或還沒有辦法聯繫到指揮官，但預計自己很快就會接到詢問。

現年42歲、在洛杉磯從事建築業工作的斯維薩(Yaakov Swisa)是五個孩子的父親；他已服役15年，他說自己目前尚未接到任何要求返國從軍的電話，但當他知道自己昔日同梯服役的室友已在周末的戰火中罹難，他認為自己「別無選擇」。斯維薩說：「我已哭了兩三天了。夠了，就是這樣。我已準備好戰鬥。我在以色列的朋友已經捐軀了，我還能怎麼做？」

因年齡太小而無法參軍的以色列人，也想返國協助家人或當志工。住在新澤西州 、現年18歲的社區大學學生雅各布斯 (Adam Jacobs) 表示，他在美國出生長大，每年夏天都會到以色列探望家人。當他得知他表弟也在罹難者之列，他一心只想前往以色列當志工。他說：「我沒辦法留在這裡獨活，情況從來沒有這麼糟糕過」。

前美國國會議員、現任北美猶太聯合會會長芬格赫特(Eric Fingerhut)表示，有這麼多的人想要返國協助，他不意外。甫於周末襲擊事件發生前抵達特拉維夫的他表示，「我們只要能做，就一定會這麼做；許多身在國外的以色列預備役軍人，回家加入戰役，始終是他們的第一優先」。

由於主要飛往以色列的航線已因戰事停飛，入出以色列已成挑戰。大家正積極透過社群媒體交換訊息，部分預備役軍人正試圖搭乘包機返國。