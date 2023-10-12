我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元

黃仁勳：輝達以色列員工 被哈瑪斯綁架

以哈衝突／「哭夠了 準備好戰鬥」海外以人急返國參戰

記者胡玉立／綜合報導
大批年輕以色列人10日在希臘雅典機場等候班機，趕回特拉維夫，共赴國難。(美聯社)
大批年輕以色列人10日在希臘雅典機場等候班機，趕回特拉維夫，共赴國難。(美聯社)

面對國家遭到哈瑪斯(Hamas)武裝分子攻擊的慘烈時刻，身在海外的以色列公民心急如焚；有些人一心只想趕快返國，加入作戰行列。包括美國在內，世界各地都有人正趕往機場，準備返國服役或儘可能地提供一己之力。

以哈戰爭目前至少已奪走1800人的生命，而且沒有任何減弱跡象；據以國媒體報導，為報復攻擊哈瑪斯，以色列已將預備役動員人數擴大至36萬人。有些人表示，尚未接到部隊來電或還沒有辦法聯繫到指揮官，但預計自己很快就會接到詢問。

現年42歲、在洛杉磯從事建築業工作的斯維薩(Yaakov Swisa)是五個孩子的父親；他已服役15年，他說自己目前尚未接到任何要求返國從軍的電話，但當他知道自己昔日同梯服役的室友已在周末的戰火中罹難，他認為自己「別無選擇」。斯維薩說：「我已哭了兩三天了。夠了，就是這樣。我已準備好戰鬥。我在以色列的朋友已經捐軀了，我還能怎麼做？」

因年齡太小而無法參軍的以色列人，也想返國協助家人或當志工。住在新澤西州、現年18歲的社區大學學生雅各布斯 (Adam Jacobs) 表示，他在美國出生長大，每年夏天都會到以色列探望家人。當他得知他表弟也在罹難者之列，他一心只想前往以色列當志工。他說：「我沒辦法留在這裡獨活，情況從來沒有這麼糟糕過」。

前美國國會議員、現任北美猶太聯合會會長芬格赫特(Eric Fingerhut)表示，有這麼多的人想要返國協助，他不意外。甫於周末襲擊事件發生前抵達特拉維夫的他表示，「我們只要能做，就一定會這麼做；許多身在國外的以色列預備役軍人，回家加入戰役，始終是他們的第一優先」。

由於主要飛往以色列的航線已因戰事停飛，入出以色列已成挑戰。大家正積極透過社群媒體交換訊息，部分預備役軍人正試圖搭乘包機返國。

以色列 哈瑪斯 新澤西州

上一則

美官員：無論台灣大選結果 美仍提供關鍵防禦能力

下一則

以哈衝突／「我們都是戰士」以色列朝野共組戰時內閣

延伸閱讀

哈瑪斯突襲前 埃及曾警告以色列？內唐亞胡斥假訊息

哈瑪斯突襲前 埃及曾警告以色列？內唐亞胡斥假訊息
反對哈瑪斯突襲 南加以色列支持者發動抗議

反對哈瑪斯突襲 南加以色列支持者發動抗議
英外相率先訪以「突遇空襲警報」 譴責恐怖主義

英外相率先訪以「突遇空襲警報」 譴責恐怖主義
以色列：將哈瑪斯連根拔起 能嚇阻全球激進分子

以色列：將哈瑪斯連根拔起 能嚇阻全球激進分子

熱門新聞

虎媽蔡美兒演講談家長育兒之道。(Getty Images)

虎媽病後反思 悔當年對女兒發飆 「我不改變，她討厭我一輩子」

2023-10-03 02:26
（取材自推特影片截圖）

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

2023-10-09 22:44
哈瑪斯領導人辛瓦（Yahya Sinwar）。（美聯社）

以色列遭血腥攻擊 軍方揚言追殺哈瑪斯領導人

2023-10-09 09:37
專家建議最好確實檢查參加項目，確認獲得最大保障。（美聯社）

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

2023-10-11 09:48
美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)查緝中國籍無證客人數大增，某些學者憂心可能帶來國家安全威脅。(美聯社)

奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安

2023-10-04 10:49
以色列政府今天正式向巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯宣戰。圖為以色列總理內唐亞胡。（Getty Images）

以色列正式對哈瑪斯宣戰 50年來首次進入戰爭狀態

2023-10-08 10:36

超人氣

更多 >
2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿
密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助

密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助
紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意
甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票

甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票
治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫

治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫