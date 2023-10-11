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蔡英文：和平是兩岸唯一選項、維持現狀為核心

記者丘采薇、鄭媁／台北報導
蔡英文總統在中華民國國慶大會上，發表任內最後一次國慶講話。（記者余承翰／攝影）
蔡英文總統在中華民國國慶大會上，發表任內最後一次國慶講話。（記者余承翰／攝影）

中華民國10日舉行112年國慶慶典，蔡英文總統發表任內最後一次國慶談話。兩岸方面，她重申堅守「四個堅持」，並表示「和平是兩岸的唯一選項，以維持現狀作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰」；全球都已體認到，台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素，任何一方不能片面改變現狀，兩岸分歧須透過和平方式解決。

蔡總統強調，「我們願以台灣的民意共識為基礎，以對等尊嚴為前提，以民主對話為程序，以維持現狀為核心，與北京當局發展雙方可接受的互動基礎，以及和平共存之道。」

蔡英文呼籲朝野團結，她表示，政黨競爭是民主政治的日常，但衷心期盼，在選舉的競爭過後，可以放下激情，台灣內部可以尋求更大的共識，眾志成城，對外團結一致，相信這是不分朝野政黨，對國家的共同責任。

選後盼台灣內部尋共識

黨政人士說，「朝野對內競爭，對外團結一致」是蔡總統國慶講話的重中之重，蔡總統希望選後邀集在野黨交換意見，共謀國家下一步。

蔡英文的國慶講話分為四個部分，包括國防、改革、厚實國力及兩岸；她細數執政七年多政績，也提到蔡政府的突破。她首先提到，上個月底「潛艦國造」第一艘原型艦下水，這艘「海鯤軍艦」預計2025年正式服役；潛艦國造是歷經30年，不同政黨的總統都想實現的夢想，「我們終於做到了」。

蔡總統說，現在的台灣，已經是世界的台灣，「我們也更能自信沉穩面對中國，為未來發展，創造兩岸和平共存的條件」，「我們要持續努力，在確保主權和民主自由之際，能夠在尊重歷史事實之下，持續建構和平穩定的兩岸關係。」

藍批倒行逆施未道歉

國民黨表示，民進黨政府自負且沉淪，執政七年多來，無論是新冠肺炎防疫期間政策混亂，造成台灣人民的生命財產受到巨大損失，還是潛艦國造過程的種種疑雲，或是年金改革對軍公教的汙名化等；兩岸、外交、內政都倒行逆施、成績慘澹，蔡總統至今都未對台灣人民道歉，演說內容處處吹噓，成為與民生凋敝、兵凶戰危現實的最大反諷。

侯友宜、柯文哲回應

國民黨總統參選人侯友宜批評，民進黨執政幾年來，不但竄改中華民國的建國精神，國慶居然還用「台灣國慶日」，是可忍孰不可忍，「不能讓民進黨用台獨路徑去消滅中華民國」。

至於蔡總統提及維持現狀是兩岸最大公約數，藉此跟北京展開對話，民眾黨總統參選人柯文哲表示，本來就是這樣子，但「蔡總統講維持現狀就是守護台灣，我們講維持現狀就變成中共同路人」。

國慶焰火在台中中央公園施放，3萬發焰火搭配爵士樂團伴奏，點亮夜空。（記者黃仲裕／...
國慶焰火在台中中央公園施放，3萬發焰火搭配爵士樂團伴奏，點亮夜空。（記者黃仲裕／攝影）

中華民國 蔡英文 民進黨

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