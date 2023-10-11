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新聞評論／蔡英文8次雙十講話 兩岸對話只剩喊話？

記者丘采薇、林河名
蔡英文出席國雙十國慶大典。(記者曾原信／攝影)
蔡英文出席國雙十國慶大典。(記者曾原信／攝影)

中華民國總統蔡英文10日發表任內最後一次雙十國慶講話，兩岸部分仍最受矚目。蔡英文就任總統以來，每年元旦及國慶講話都向對岸釋出「關鍵密碼」，今年她特別提到「維持現狀是確保和平的關鍵之鑰」，立場看似比往年和緩，但也強調中華民國國力更強，明顯凸顯「國家」主體性，也可視為把握卸任前畫出民進黨政府紅線。

檢視蔡英文任內八次國慶講話，對北京當局的態度有變，也有不變。不變的是一再強調台灣民意、對等、尊嚴前提，變的是從實質推進轉成防守喊話；尤其，蔡英文第二任起，面對北京一再測試台灣底線，蔡政府也升高對抗威權主義及國家防衛態度，兩岸之間所剩交流，除了前政府留下的延續性合作，只剩喊話，就連中國大陸學生到台灣等民間互動都難有突破。

蔡英文2016年五二○就任時，曾提到「尊重九二會談歷史事實」，被視為民進黨政府釋出最大的善意，但北京卻認為是「沒有答完的答卷」；2018年國慶，蔡英文提出「四個不會」，包括不會貿然升高對抗，不會因一時的激憤走向衝突對抗，而讓兩岸關係陷入險境，頗有遞出橄欖枝之意。

但隨著中國國家主席習近平2019年初提出「一國兩制台灣方案」，加上香港「反送中」運動，此後蔡英文兩岸立場也踩得更硬；2021年國慶提出「四個堅持」，強調中華民國與中華人民共和國互不隸屬，更被國民黨批評是「兩國論」，兩岸更無對話契機。

蔡英文任期已近尾聲，今年國慶喊出「維持現狀」，雖符合多數國人主張，但誠如親民黨主席宋楚瑜所說，兩岸和平不是只靠嘴巴，更要積極有所作為；蔡英文七年多來錯失諸多機會，任內最後階段徒然期待兩岸對話，只是重申立場，淪為對內交代的精神喊話。

蔡英文 中華民國 北京

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