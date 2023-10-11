國民黨自辦雙十升旗 侯友宜：不讓台獨消滅中華民國

新北市雙十國慶升旗典禮10日在市民廣場舉行，國民黨主席朱立倫(右起)、國民黨總統參選人侯友宜與前總統馬英九到場參加，與現場民眾高唱國歌。(記者杜建重/攝影)

因不滿民進黨 政府連續三年將雙十國慶日英文名稱改成「Taiwan National Day(台灣國慶日)」，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫10日均缺席在台灣的總統府國慶大會；國民黨在中央黨部自辦升旗典禮，總統參選人侯友宜 批評，民進黨執政幾年來，忘了中華民國 是怎麼立國的，不但竄改中華民國的建國精神，今年國慶居然還用「台灣國慶日」，是可忍孰不可忍，「這就是不能忍，不能讓民進黨用台獨路徑去消滅中華民國」。

民眾黨主席柯文哲則出席在總統府國慶大會，並與副總統賴清德一前一後同坐觀禮台上，兩人零互動。柯文哲受訪說，國慶日應當是全國人民團結的日子，然而Taiwan National Day的紛爭，造成不少國民因此成為國家慶典的局外人。

侯友宜10日一早與馬英九、朱立倫、國民黨前主席吳伯雄、洪秀柱，以及台北市長蔣萬安等人出席中央黨部升旗典禮。

侯友宜說，台灣這塊土地是因為中華民國這個國家，人民才能和平繁榮安定走下去；民進黨若一直強調消滅中華民國路徑，這次選舉人民一定會用選票教訓民進黨、政黨輪替，找回中華民國、以民為主的民主共和國。

馬英九表示，蔡英文總統刻意將中華民國國慶日變成台灣國慶日，這是不折不扣的台獨路線，不但誤導熱愛台灣這塊土地的國人，也把台灣帶向危險境地；為了台灣安全、子孫的未來，他拒絕為危害台灣安全、傷害中華民國，繞彎偷渡的台獨路線背書。

國民黨前主席洪秀柱說，民進黨從改變課綱、用台獨思想洗腦年輕的下一代，要徹底把國家歷史在年輕人腦海中消失，變相用中華民國名號借殼上市，明知台獨不可能，還用這種方式，讓台灣陷入兵凶戰危的地步，民進黨有種、就正式修憲宣布台灣獨立。

侯友宜、馬英九、朱立倫隨後轉往新北市府國慶升旗典禮，市民廣場聚集逾萬人，馬、朱、侯友宜在台下觀禮，吸引不少民眾合照。