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以巴衝突／以色列「圍城狂轟」加薩走廊 哈瑪斯：空襲1次斬首1人質

記者顏伶如／綜合報導
以色列全面反攻，但哈瑪斯也警告再轟炸，就每天公開處決一名人質。（美聯社）
以色列全面反攻，但哈瑪斯也警告再轟炸，就每天公開處決一名人質。（美聯社）

以色列9日加重力道報復哈瑪斯組織(Hamas)，除了密集空襲狂炸，還全面封鎖加薩走廊(Gaza Strip)，切斷糧食、能源與其他支源；哈瑪斯毫無讓步跡象，反而加碼宣布只要以色列無預警空襲對平民目標攻擊一次，就會斬首一名以色列人質。

雙方累計近1600死

美聯社報導，自從哈瑪斯7日突擊以色列、以色列立即回擊並宣戰三天以來，雙方死亡人數累計將近1600人；以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)9日對以色列人民發表電視演說指出：「我們對哈瑪斯的空襲，現在才剛開始。」

他說：「未來幾天我們準備對敵人採取的行動，會讓他們好幾個世代都受到影響。」內唐亞胡任命一名前任軍方指揮官處理人質與失蹤人口危機。

130以人遭綁 4被殺

哈瑪斯與其他加薩走廊民兵組織宣稱，從以色列境內綁架的人質約130多人，其中包括軍人與平民。

美聯社分析，以色列軍方在靠近邊境地區增加部署，引起外界好奇接下來是否對地中海沿岸地區發動地面攻擊。上一次以色列軍隊發動地面攻擊是2014年。

媒體報導指出，以色列境內約有900人死亡，其中包括73名軍人；加薩走廊則有680人喪生，以色列聲稱數百名哈瑪斯民兵已被擊斃，兩邊都有數以千計人員受傷。

路透則報導，加薩走廊的巴勒斯坦人對以色列密集攻擊嚴陣以待，斷水斷電及斷糧之下，忙著儲備各種物資，但有13萬人已經遠走他鄉，死亡人數約560人。

哈瑪斯武裝支翼發言人烏貝達(Abu Obeida)9日晚間說，以色列每一次無預警攻擊加薩走廊百姓住家，哈瑪斯就會殺掉一名以色列人質。以色列外長柯恩(Eli Cohen)則警告哈瑪斯不可傷害人質，「絕不原諒這次的戰爭罪(war crime)」。

至少11美國人喪生

華盛頓郵報報導，8日上傳到社群平台Telegram的影片經查證證實，至少四名以色列人被哈瑪斯綁架不久便遭殺害，以色列南部屯墾區貝埃里(Kibbutz Be'eri)多人陳屍街頭。

拜登總統9日發表聲明表示，至少11名美國人在這波哈瑪斯攻擊中喪生，華府研判被哈瑪斯綁架的人質裡恐有美國公民。拜登表示，美國正與以色列官員合作，了解失蹤美國公民的進一步訊息。

拜登說，國務院正對為在以色列的美國公民提供領事服務，希望離開的美國公民可搭乘商業航班，地面交通目前暢通。(相關報導見A2、A3)

以哈戰爭進入第三天，以色列對加薩走廊發動全面攻擊，並全面斷水斷電，在轟炸前也不再...
以哈戰爭進入第三天，以色列對加薩走廊發動全面攻擊，並全面斷水斷電，在轟炸前也不再先提警告。圖為被以國反擊的巴勒斯坦人。（Getty Images）

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