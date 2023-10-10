美火速軍援以色列「飛機已起飛」 麥卡錫考慮回鍋議長

以色列緊急向美國求救，希望盡快得到軍援，尤其是精準制導的攻擊武器和鐵穹防空系統。圖為以色列鐵穹防空系統攔截哈瑪斯火箭。(Getty Images)

國防部資深官員9日表示，因應以色列 遭受巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」(Hamas)突襲而尋求援助，拜登政府已透過既有經費，加速提供各項武器，並空運武器和飛彈防禦系統給以色列軍方。因應以哈局勢改變，眾院 前議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)淪為首位遭罷免的議長不到一周後，9日改口表示，若有人開口，他可能考慮回鍋。

匿名資深官員透露，載運美方援助以軍武器的「飛機已起飛」。該名官員表示，五角大廈已與中央司令部(Central Command)等單位合作，盡速提供以色列軍備，且國防部官員將隨以巴衝突發展，持續與以方保持聯繫。

國防部目前利用已獲授權的資金援助以方，並未向國會要求額外預算。

官員表示，「哈瑪斯武裝分子在家長面前謀殺兒童，無差別暴力殘殺參加音樂節的觀眾，並在無辜民眾躲進庇護所時，燒毀其家園。」

以色列緊急向美國求救，希望盡快得到軍援，尤其是精準制導的攻擊武器和鐵穹防空系統。圖為以色列鐵穹防空系統攔截哈瑪斯火箭。(Getty Images)

兩位消息人士表示，白宮官員向國會領袖和安全委員會負責人簡報哈瑪斯突襲以色列後，以色列向美方求助更多武器成為焦點。

在該次非機密電話會議期間，官員告訴議員，美國在中東最親密的盟友亟需更多「精密引導武器」(precision-guided munition)和用於攔截飛彈的鐵穹(Iron Dome)飛彈防禦系統。

另一位知情人士表示，以色列另要求更多美製的小口徑炸彈(Small Diameter Bomb，SDB)。

以色列求助緊急軍援在麥卡錫下台、華府政治不穩定之際發生，考驗國會兩院的應變能力，以及烏克蘭戰爭對武器製造供應鏈形成的壓力。

以巴爆發戰爭，美國援助以色列的努力，卻可能受到眾院議長從缺的影響。圖為眾院議長席。(美聯社)

儘管部分武器可利用已授權的經費迅速運給以色列，但最終仍需國會批准更多預算，這將在未來幾日受到眾院表決議長所影響。

簡報過後，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，參院準備好滿足以色列的更多需求」，國防部官員也表示可供應以方所需，並將擴大援助。

因應以巴局勢改變，眾院卻群龍無首，遭罷免的麥卡錫表示，「這是議會的決定的，我會尊重議會所做的任何決定」。

麥卡錫接著說：「我在任何職位都能領導，但眾院沒有議長便束手無策。」