以巴開戰影響 美股反彈 油價上漲

投資人擺脫以色列與哈瑪斯致命衝突帶來的壓力，美股出現反彈。(路透)

投資 人擺脫以色列與哈瑪斯 致命衝突帶來的壓力，美股出現反彈；道瓊工業指數9日上漲197.07點或0.59%至3萬3604.65點；史坦普500指數上漲27.16點或0.63%至4335.66點；以科技股為主的那斯達克指數上漲52.9點或0.39%至1萬3484.24。

早盤主要股指全線下跌，盤中最低道指下跌153.89點，史指下跌0.6%。那指一度回跌1.15%。

以巴衝突7日升級，激進組織哈瑪斯發動入侵，以色列似乎措手不及，讓早盤股指承壓。衝突造成的地緣政治緊張局勢加劇可能會對能源市場產生影響，部分專家預測原油價 格將短暫上漲，但整體影響有限；緊張局勢加劇也可能加劇股市進一步波動，讓交易員擔心持續的通膨和利率上升。

WTI原油期貨上漲4.3%，成交於每桶86元上方；國際布蘭特原油期貨上漲4.2%至每桶88.14元。WTI和布蘭特原油創下4月3日以來的最佳單日表現。

與石油和天然氣巨頭一樣，主要國防公司股價也因中東衝突中躍升。洛克希德馬丁公司和諾斯羅普格魯曼分別上漲8.93%和11.43%。L3Harris Technologies上漲9.93%。

房地產部門上漲1.3%，公用事業部門上漲1%。

CBIZ投資諮詢服務公司投資長拉斯本(Anna Rathbun)表示，對於油價以及國防和航空公司的股票，「存在一種膝蓋反射反應」，「所以灰塵揚起，現在又落下來了。需要幾天時間才能真正了解影響到底在哪裡。」

她正在密切關注OPEC主要產油國伊朗，以確定原油隨著衝突的進展走勢。

部分投資者表示相信市場已經評估了哈瑪斯周末襲擊的影響；LPL Financial首席全球策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示：「只要市場認為事態已得到遏制，並且外交努力繼續集中於遏制衝突，市場就會說，我們以前見過這種情況。」「市場不會回顧過去，而是展望未來。 這就是市場的工作。」

債券市場因9日為哥倫布日而休市，這意味著華爾街要等到10日才能獲得利率最新消息。