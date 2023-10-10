新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普2017洩密俄再受檢視

前總統川普(中)2017年接見俄羅斯駐美大使基斯里亞(右)以及俄羅斯外長拉夫洛夫。(美聯社)

新聞周刊(Newseek)9日報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯(Hamas)突襲以色列 造成嚴重傷亡，前總統川普 六年前在白宮將機密情報洩露給俄羅斯 高層官員的往事，再次受到輿論檢視。

2017年5月，華盛頓郵報報導當時總統川普在白宮橢圓形辦公室接見俄羅斯駐美大使基斯里亞(Sergey Kislyak)以及俄羅斯外長拉夫洛夫(Sergei Lavrov)時，誇耀手中握有「超棒情資」，並將美國取得的伊斯蘭國(IS)恐怖組織最高機密洩露給兩人。新聞曝光後，川普對媒體聲稱，身為總統擁有絕對權力可以分享機密給俄羅斯高層官員。

根據當時媒體報導，川普掌握的機密情資是由以色列提供給美方，川普洩密恐將傷害美國與以色列的雙邊關係，俄羅斯還可能把消息轉傳給伊朗。伊朗是以色列數十年來頭號敵手，哈瑪斯則長期接受伊朗支持。

哈瑪斯7日對以色列發動大規模突襲，以色列立即強硬回擊，累計雙邊死亡人數已破千人。

新聞周刊報導，川普洩密是否讓哈瑪斯因此壯大，近日在社群媒體引起熱議。政治作家哈特曼(Thom Hartmann)在社群平台X發文寫道，哈瑪斯顯然知道如何避開以色列銅牆鐵壁般的防衛機制，「他們可能從伊朗得到這些情報，伊朗的消息幾乎可以斷定來自俄羅斯，至於俄羅斯的訊息是誰提供的呢？看起來應該是川普在俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)要求下提供的」。