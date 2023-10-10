我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彩虹糖禁令來了 1.2萬商品須改配方 加州業者喊漲價

哈瑪斯1年前開始策畫突擊 情報官：伊朗提供數千萬美元武器

以巴衝突／卡達與美居中斡旋 和哈瑪斯交換人質

編譯中心／綜合9日電
以巴戰爭已造成上千人死亡，哈瑪斯並強擄了數百名以色列婦孺及軍人當成人質。照片中的平民被哈瑪斯武裝人員用機車載走。(Getty Images)
以巴戰爭已造成上千人死亡，哈瑪斯並強擄了數百名以色列婦孺及軍人當成人質。照片中的平民被哈瑪斯武裝人員用機車載走。(Getty Images)

消息人士表示，卡達調停人士已與哈瑪斯官員緊急通話，試圖居中斡旋遭哈瑪斯俘虜的以色列婦女和兒童獲釋，以交換目前囚禁於以色列獄中的36名巴勒斯坦婦女和孩童。

路透報導，熟悉談判的消息人士表示，這場卡達與美國協調合作、從7日晚間開始的談判正在「積極進行」。但由於雙方拒絕讓步，目前沒有取得進展的跡象。

消息人士稱，哈瑪斯(Hamas)7日從加薩突襲以色列、潛入以色列殺害700多名以色列人、並俘虜數十名人質後，卡達一直與哈瑪斯在杜哈(Doha)和加薩(Gaza)的官員保持聯繫。

消息人士說，目前還不清楚哈瑪斯在可能的換俘行動中，願意以多少名遭俘的以色列婦女和兒童人質，交換36名被囚的巴勒斯坦婦女和兒童。

卡達已居間協調人質交換，但戰事升高，目前尚無達成協議的條件。照片裡的平民(中)被...
卡達已居間協調人質交換，但戰事升高，目前尚無達成協議的條件。照片裡的平民(中)被哈瑪斯武裝人員強行用機車載走。(美聯社)

目前不清楚遭哈瑪斯俘虜的以色列人質人數，但外界普遍認為哈瑪斯7日劫持了婦孺、老人和軍人。

一名熟知過去哈瑪斯和以色列斡旋工作的巴勒斯坦官員告訴路透，卡達和埃及都曾和哈瑪斯聯繫，但戰鬥的激烈程度恐為任何可能的突破蒙上陰影。

兩名埃及安全人士表示，埃及一直與以色列和哈瑪斯保持密切聯繫，以避免雙方衝突進一步升級，以確保以色列人質的安全。

以色列空襲加薩走廊讓調停工作變得困難，但要求匿名的埃及消息人士表示，埃及在敦促以色列保持克制的同時，也呼籲哈瑪斯確保人質安全，以保留緩和局勢的可能性。

曾聽取卡達斡旋談判簡報的匿名消息人士告訴路透：「目前還沒就後勤或釋放機制達成協議。」

卡達外交部、哈瑪斯和美國國務院皆未立即回應置評請求。以色列總理辦公室則表示不願發表評論。

以色列 哈瑪斯 加薩

上一則

以巴衝突／以色列誤信經濟牌奏效 哈瑪斯暗地練兵

下一則

哈佛教授高爾丁獲諾貝爾經濟學獎 第3位女性得主

延伸閱讀

以總理內唐亞胡矢言重手回擊哈瑪斯 行動將「顛覆中東」

以總理內唐亞胡矢言重手回擊哈瑪斯 行動將「顛覆中東」
逾150名以人遭擄 哈瑪斯：以色列若不停火 不考慮人質談判

逾150名以人遭擄 哈瑪斯：以色列若不停火 不考慮人質談判
哈瑪斯威脅每小時處決1名人質 且將播送畫面

哈瑪斯威脅每小時處決1名人質 且將播送畫面
以色列逃難者飛抵洛城 講述哈瑪斯襲擊可怕時刻

以色列逃難者飛抵洛城 講述哈瑪斯襲擊可怕時刻

熱門新聞

虎媽蔡美兒演講談家長育兒之道。(Getty Images)

虎媽病後反思 悔當年對女兒發飆 「我不改變，她討厭我一輩子」

2023-10-03 02:26
眾院議長麥卡錫遭遇重大挫敗，議長位置可能今日不保。（Getty Images）

216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長

2023-10-03 16:47
美國國會眾議院10月2日通過罷黜案，麥卡錫成為有史以來首位「被下台」議長，而掌握麥卡錫去留關鍵的民主黨人，最終選擇見死不救。（美聯社）

民主黨為何見死不救麥卡錫？最後一根稻草是這原因

2023-10-03 21:19
美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)查緝中國籍無證客人數大增，某些學者憂心可能帶來國家安全威脅。(美聯社)

奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安

2023-10-04 10:49
眾議院於美東時間3日下午投票，以216票對210票通過罷免共和黨籍議長麥卡錫。(新華社)

這些人聯手 將麥卡錫拉下眾院議長寶座

2023-10-03 18:46
伊凡卡‧川普（右）原本在川普金融詐欺案中被檢方列為被告，但今年6月底改為證人。（Getty Images）

伊凡卡曼哈頓空中別墅真實價值多少？民事訴訟曝光了

2023-10-03 09:59

超人氣

更多 >
35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責
新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視
「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊
以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死

以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死
亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治