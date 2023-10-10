以巴衝突／卡達與美居中斡旋 和哈瑪斯交換人質

以巴戰爭已造成上千人死亡，哈瑪斯並強擄了數百名以色列婦孺及軍人當成人質。照片中的平民被哈瑪斯武裝人員用機車載走。(Getty Images)

消息人士表示，卡達調停人士已與哈瑪斯 官員緊急通話，試圖居中斡旋遭哈瑪斯俘虜的以色列 婦女和兒童獲釋，以交換目前囚禁於以色列獄中的36名巴勒斯坦婦女和孩童。

路透報導，熟悉談判的消息人士表示，這場卡達與美國協調合作、從7日晚間開始的談判正在「積極進行」。但由於雙方拒絕讓步，目前沒有取得進展的跡象。

消息人士稱，哈瑪斯(Hamas)7日從加薩 突襲以色列、潛入以色列殺害700多名以色列人、並俘虜數十名人質後，卡達一直與哈瑪斯在杜哈(Doha)和加薩(Gaza)的官員保持聯繫。

消息人士說，目前還不清楚哈瑪斯在可能的換俘行動中，願意以多少名遭俘的以色列婦女和兒童人質，交換36名被囚的巴勒斯坦婦女和兒童。

卡達已居間協調人質交換，但戰事升高，目前尚無達成協議的條件。照片裡的平民(中)被哈瑪斯武裝人員強行用機車載走。(美聯社)

目前不清楚遭哈瑪斯俘虜的以色列人質人數，但外界普遍認為哈瑪斯7日劫持了婦孺、老人和軍人。

一名熟知過去哈瑪斯和以色列斡旋工作的巴勒斯坦官員告訴路透，卡達和埃及都曾和哈瑪斯聯繫，但戰鬥的激烈程度恐為任何可能的突破蒙上陰影。

兩名埃及安全人士表示，埃及一直與以色列和哈瑪斯保持密切聯繫，以避免雙方衝突進一步升級，以確保以色列人質的安全。

以色列空襲加薩走廊讓調停工作變得困難，但要求匿名的埃及消息人士表示，埃及在敦促以色列保持克制的同時，也呼籲哈瑪斯確保人質安全，以保留緩和局勢的可能性。

曾聽取卡達斡旋談判簡報的匿名消息人士告訴路透：「目前還沒就後勤或釋放機制達成協議。」

卡達外交部、哈瑪斯和美國國務院皆未立即回應置評請求。以色列總理辦公室則表示不願發表評論。