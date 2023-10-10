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哈瑪斯1年前開始策畫突擊 情報官：伊朗提供數千萬美元武器

以巴衝突／美伊換囚破冰計畫 哈瑪斯突襲全毀了

編譯中心／綜合報導
美國今年9月曾解凍伊朗60億美元交換美國公民回國。(Getty Images)
美國今年9月曾解凍伊朗60億美元交換美國公民回國。(Getty Images)

拜登政府先前透過與伊朗的秘密外交，努力遏制中東衝突；如今，隨著哈瑪斯(Hamas)本月7日對以色列發動大規模突襲，華府的計畫顯已宣告失敗。

中央社引用法新社的報導指，7日的衝突爆發後，伊朗神職領導階層不僅公開支持掌控加薩走廊的哈瑪斯，還對以國數十年來遭逢的最致命打擊表示歡迎。

在此之前，拜登政府在波斯灣阿拉伯國家與伊朗官員進行了謹慎的會談(大多是私下進行)，雙方還在上月達成一項換囚協議，五名美國公民獲釋返美，代價是開放先前凍結的60美元。

儘管在伊朗核計畫這個關鍵議題上進展有限，美國官員曾暗示，已與德黑蘭達成某種默契，以利局勢降溫。

伊朗領袖哈梅尼在廣場上的肖像，伊朗在此次以哈戰爭中扮演的角色令國際關注。(Get...
伊朗領袖哈梅尼在廣場上的肖像，伊朗在此次以哈戰爭中扮演的角色令國際關注。(Getty Images)

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)在9月27日的一場活動中宣布，在伊拉克，伊朗支持的攻勢已「暫時」終止；飽受戰火蹂躪的葉門也出現了實質停火，當地的什葉派「青年運動」(Huthi)叛軍背後有德黑蘭撐腰。

蘇利文當時指出，「今天的中東地區比過去的20年來更加平靜」；他也警告，情況可能發生變化，並明指伊朗核計畫和以色列-巴勒斯坦衝突是「日益惡化」的問題。

不到兩周後，哈瑪斯對以色列發動突襲，這讓美國外交官疲於奔命，以遏制暴力行動在區域蔓延。

拜登政府的競爭對手共和黨已就本次突襲行動抨擊拜登，大肆批評換囚協議。根據協議，華府允許被美國制裁凍結在韓國的伊朗60億美元石油營收轉移到卡達，並釋放五名關押在美國的伊朗人，以換取五名被伊朗拘留的美國公民。

目前並無證據顯示這筆資金流向了哈瑪斯。國務卿布林肯8日堅稱，「一塊錢都沒有發放」，且這筆資金用途僅限於人道主義採購。

除金錢流向，部分專家表示，這次突襲凸顯出拜登對伊朗政策的侷限。

華府智庫「外交關係協會」(Council on Foreign Relations)中東研究部門資深研究員塔基(Ray Takeyh)認為，華府「與伊朗達成的協議不僅關乎換囚，而是要建立某種可能緩和兩國衝突的程序，但我不得不說，我沒看到任何表明伊朗真正有興趣緩和情勢的跡象」。 

前以色列國家安全局(Shin Bet)研究部門主管紐曼(Neomi Neumann)指出，哈瑪斯之所以選擇在此刻發動突襲，部分原因可能是伊朗希望破壞以色列和沙烏地阿拉伯的關係正常化進程。利雅德以遜尼派穆斯林為大宗，德黑蘭則以什葉派為主。

沙烏地是伊斯蘭兩個最大聖地的守護者，沙烏地的正式承認對以色列堪稱重大勝利。

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