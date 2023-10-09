夏季罷工影響秋季經濟 學者憂美國步入衰退
夏季罷工浪潮入秋未歇，不僅影響美國經濟，也對生產製造、消費者支出與就業造成漣漪效應，經濟學者擔心美國經濟步入衰退。
娛樂產業及汽車工人聯合會(UAW)罷工截至10月初已造成100億元經濟損失，分析師表示，此數據嚴重被低估，因為要衡量罷工對經濟的全面影響幾乎不可能。
華盛頓時報(WT)報導，罷工目前對全美整體產出、企業銷售、消費者支出、就業，以及依賴工人銷售、製造與供應的企業。
德州理工大學經濟學者索爾特(Alex Salter)表示，「若考量所有罷工，不由得擔心損失有多慘重，單獨的罷工事件可能只是個小傷口，加總則如千刀萬剮般要命。」
拜登總統力挺工會的政策讓全美各地的工會領袖更敢罷工，白宮則表示，拜登不會停止擁護勞工權益和集體談判的籌碼。
今年參與罷工的人數，已達1986年以來新高，且仍持續增加。
凱瑟醫療集團(Kaiser Permanente)超過7萬5000名工會成員罷工三天，工會代表宣稱，這是美國健康照護史上最大規模的罷工行動；這場罷工訴求曾補缺員並加薪，影響各州數百間醫院。
凱瑟醫療集團的罷工接續汽車工人聯合會(UAW)和演員工會之後發生；凱瑟員工罷工72小時後如期結束，已恢復談判，汽車工會的罷工何時結束則遙遙無期，但已對經濟造成沉重負擔。
密西根州經濟諮詢公司「安德森經濟集團」(Anderson Economic Group)9月底公布的報告指出，UAW汽車工人罷工兩周，已對美國經濟造成近40億元損失。
安德森經濟集團的估算還不包括UAW成員9月29日擴大罷工，芝加哥福特工廠與密西根藍辛德爾塔鎮(Lansing)通用工廠共7000人加入罷工行列，共計全美21州超過2萬5000名汽車工人參與罷工，占UAW總人數的17%。
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