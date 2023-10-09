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帳戶不明「轉入1元」 小心恐是詐騙搞鬼

ECB總裁：IMF已下調美國除外的全球經濟增速預測

USPS明年郵費漲2% 第1類郵件將升至68分

編譯俞仲慈／綜合8日電
郵局2024年將再次調漲第一類(first-class)郵件價格和各項郵資費用。圖為曼哈頓街頭一處郵筒。（路透）
郵局2024年將再次調漲第一類(first-class)郵件價格和各項郵資費用。圖為曼哈頓街頭一處郵筒。（路透）

據路透報導，美國郵局(USPS)宣布將於2024年再次調漲第一類(first-class)郵件價格和各項郵資費用，以因應居高不下的通膨壓力，這是USPS連續第二年漲價。

USPS聲明表示：「由於營運開銷持續飽受通膨壓力，加上先前定價模式疏漏帶來之負面影響，因此需要調整價格，以便為郵政服務挹注急需的收益。」

USPS計畫從明年1月21日起將第一類普通郵件價格從66分調漲至68分，但是漲價方案必須獲得監管機構郵政管理委員會批准，才能正式實施。郵件價格自2019年初的50分，四年來已經調漲32%。

USPS同時宣布全面調漲郵資約2%，低於之前的漲價幅度；去年USPS為了因應營運成本上揚，一口氣調漲郵資約4.2%。

根據統計，去年第一類郵件總量減少3%，創下半世紀以來最低紀錄，而且自2006年以來，已經減少51%，為了增加營收，調整價格勢在必行。

大部分國人最常利用的第一類郵件包括平信和帳單等，居USPS各類郵件營收之冠，占2022年總營收788億元的31%，相當於242億元。

今年4月，USPS獲得國會提供的財政救濟、實行定期的價格調漲並採取改革措施後，預估至2031年的虧損可望減少一半以上。

同時USPS透過每年兩次提高郵資的方式，預計到2031年，新定價政策可帶來440億元的額外收入。

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