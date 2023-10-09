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帳戶不明「轉入1元」 小心恐是詐騙搞鬼

ECB總裁：IMF已下調美國除外的全球經濟增速預測

萬聖節前 平均油價將跌至3.25元

編譯俞仲慈／綜合8日電
一名顧客正在拍攝油價，全國10個州平均油價每加侖約3.35元，平均油價最低是喬治亞州每加侖約3.18元，平均油價最高為加州每加侖5.88元，還會再跌。（Getty Images）
一名顧客正在拍攝油價，全國10個州平均油價每加侖約3.35元，平均油價最低是喬治亞州每加侖約3.18元，平均油價最高為加州每加侖5.88元，還會再跌。（Getty Images）

據每日郵報(Daily Mail)報導，國內石油成本日前暴跌5.6%，來到每桶84.22元，創下一年來最大單日跌幅，因此平均汽油價格跟著下跌至每加侖3.74元，市場人士預估萬聖節前，國內平均油價可能跌至3.25元。

美國汽車協會(AAA)統計，目前全國每加侖平均油價為3.74元，是去年7月以來最低點，市場人士預估本月底油價還會大幅下跌。

GasBuddy石油分析師哈恩(Patrick de Haan)日前透過社群平台X發文表示：「我預計在10月，各州駕駛人都會享受到油價下跌的優惠。」

據AAA統計，全國10個州平均油價每加侖約3.35元，平均油價最低是喬治亞州每加侖約3.18元，平均油價最高為加州每加侖5.88元，而且過去一周加州平均油價已下跌約6分，並預估未來數周，加州油價跌幅還會擴大：「到感恩節，加州油價每加侖會下跌1元，約全國平均跌幅的三倍。」

全國10個州平均油價每加侖約3.35元，平均油價最低是喬治亞州每加侖約3.18元...
全國10個州平均油價每加侖約3.35元，平均油價最低是喬治亞州每加侖約3.18元，平均油價最高為加州每加侖5.88元，還會再跌。（Getty Images）

據了解，油價下跌主要由於原油成本急劇下降，美國石油成本4日暴跌5.6%至每桶84.22元，創下一年來最大單日跌幅。

先前由於市場憂心中東原油供應中斷，導致油價在9月飆升至十年來季節性最高水準，每加侖油價超過3.8元，但是自上月底以來，布蘭特(Brent)原油價格已下跌13%。

AAA發言人格羅斯(Andrew Gross)表示：「隨著季節性消費降低的趨勢增強，駕駛人終於看到油價走勢下滑。」

能源分析師克洛札(Tom Kloza)估計未來數日，國內平均油價每加侖將下滑1.5分至2.5分，等到萬聖節油價可能進一步跌至每加侖3.25元，並直言：「大家參加雞尾酒會，終於可以正面討論油價，毫無疑問，對於消費者而言是一大好消息。」他並補充道：「油價通縮可能是今年年底前的熱門話題。」

油價 加州 石油

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