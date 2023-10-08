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舒默訪中 指控中企助長美芬太尼濫用 是否見習近平仍未知

記者陳宥菘／綜合報導
聯邦參院多數黨領袖舒默(左)率團訪問中國，7日在首站上海會見上海市委書記陳吉寧(右)時，提到中國企業在美國芬太尼藥物上癮危機中扮演的角色相關議題。(路透)
聯邦參院多數黨領袖舒默(左)率團訪問中國，7日在首站上海會見上海市委書記陳吉寧(右)時，提到中國企業在美國芬太尼藥物上癮危機中扮演的角色相關議題。(路透)

聯邦參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)率團訪問中國，7日在抵達首站上海會見中國官員時，指控中國企業助長美國芬太尼藥物濫用危機。

據報導，舒默與上海市委書記陳吉寧會面時，提到中國企業在美國芬太尼(fentanyl)藥物上癮危機中扮演的角色相關議題。舒默強調：「不是(中國)政府的問題，是中國公司。他們造成現正在美國各地毒害社區的芬太尼危機愈演愈烈。」

司法部日前宣布制裁一個位於中國的網絡，這個網絡生產和販賣製造毒品所需的化學品，包括助長美國致命芬太尼危機的化學品。

中國稱毒品危機根源在美國

北京已表示反對相關制裁，並堅稱美國的芬太尼危機「根源在於」美國本身，責任不在中國。

舒默7日還對陳吉寧強調，美國「並不想要我們彼此的經濟脫鉤」。但他表示，此行訪中期間，他將尋求提出有關北京據稱不公平貿易行為的議題。

舒默指中國未公平對待美企

舒默說 ：「我們的許多選民感覺到，中國有時候並未公平對待美國公司。當我們與美國公司交流時，他們提出這項議題，包括在場許多公司。」

「我們相信我們需要對等性，讓美國公司在中國的自由競爭程度，能和中國企業在這裡的程度一樣。」

另據中國環球電視網(CGTN)記者團官方微博，舒默率領的參院跨黨派代表團於7日抵達上海。這是他們訪問中國之旅的「第一站」，也是聯邦參院自2019年以來首次有代表團訪問中國。上海市委書記陳吉寧當晚會見了舒默一行。

代表團成員之一的共和黨籍克拉波此前表示，「參議員們希望與中國國家主席習近平會面」。但北京當局截至目前尚未提供與美國會代表團有關的進一步消息，包括習近平是否接見代表團等。

美中將討論可能合作事項

舒默的助理表示，舒默除將向中方表達美國國會對敏感議題的立場，例如侵犯少數族裔人權和販運毒品芬太尼到美國，造成「用藥過量致死」問題外，也將提出全球競爭的有關議題，如美方認為中國在投資貿易方面不公平做法、北京在國際社會扮演的角色，以及美中雙方可能合作的事項。

除訪問中國外，兩黨六人代表團還將訪問日本、南韓等三國。代表團成員也括共和黨籍的參議員克拉波、卡西迪、甘迺迪，以及民主黨籍的哈桑、奧索夫。

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