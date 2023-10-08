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共和黨2眾議員 施壓白宮加強對中國的晶片禁令

編譯中心／綜合7日電
眾議員施壓白宮，要求加強對中國的晶片管制。圖為加州矽谷開發的晶片。(路透)
眾議員施壓白宮，要求加強對中國的晶片管制。圖為加州矽谷開發的晶片。(路透)

眾院兩位資深共和黨議員6日施壓拜登政府，要求就向中國出口先進運算晶片及相關製造工具一事實施更嚴苛的出口管制措施。議員們敦促拜登政府更新對中禁令，且立即對華為和中芯國際採取行動。

路透報導，眾院外交委員會主席麥考爾(Michael McCaul)和中國問題特別委員會主席蓋拉格(Mike Gallagher)在致白宮國家安全顧問蘇利文的信函中表示，中國頂尖晶片製造商的新進展，顯示出美國去年此時推出的一套全面規範需要更新，以彌補這兩位議員所說的漏洞。

華為技術有限公司先前推出全新旗艦機Mate 60 Pro智慧型手機，內含由中國中芯國際製造的先進晶片。美國於去年10月7日所發表對中國的晶片限制措施需要更新和修改，以補足禁令上的漏洞，此一規範限制即將到期。

眾議員施壓白宮，要求加強對中國的晶片管制。圖為蘇州一家晶片開發商的展示廳。(美聯...
眾議員施壓白宮，要求加強對中國的晶片管制。圖為蘇州一家晶片開發商的展示廳。(美聯社)

麥考爾和蓋拉格兩人在信中寫道：「(去年)10月7日的規範和中芯國際與日俱增的能力，揭露出一個僵化、被蒙蔽的官僚體制，不瞭解中國工業政策、不瞭解中國軍事目標，也完全不瞭解科技技術，還沒有採取行動的意願。」

兩位眾議員呼籲拜登政府更新規範，並立即採取行動對付華為和中芯國際。

麥考爾和蓋拉格也呼籲政府切斷中國企業透過雲端運算服務供應商取得強大人工智慧晶片的管道，並針對那些不讓美國官員檢查是否遵守美國出口規範的中國企業施加限制，開始強制執行政府自己的規範。

路透6日報導，拜登政府已警告中國說美方將更新限制向中國交付人工智慧晶片及晶片製造工具的相關規定。    

同時，在美中科技戰的新一輪對抗中， 國會議員也要求拜登政府限制在中國廣泛使用的免費晶片技術RISC-V。

眾議員施壓白宮，要求加強對中國的晶片管制。圖為清華紫光集團開發的晶片。(美聯社)
眾議員施壓白宮，要求加強對中國的晶片管制。圖為清華紫光集團開發的晶片。(美聯社)

RISC-V是一種開源架構，獨立於英國公司控制的ARM架構和美國英特爾開發的X86架構，RISC-V可用在從智慧手機晶片到人工智慧高級處理器等各種產品的重要組成部分。

中國正加碼推動RISC-V技術。華為的高層已將RISC-V視為中國自主晶片開發進展的支柱。

麥考爾在給路透的聲明中表示：「中共正在濫用RISC-V來規避美國在設計晶片所需智慧財產權方面的主導地位。美國人不應該支持中國的技術轉移策略，因為這會削弱美國的出口管制法。」

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