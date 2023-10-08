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最夯半導體老闆黃仁勳 現身矽谷華美半導體年會

稱科技戰已偏離軌道 中國國安部：美國與勝利漸行漸遠

記者黃國樑／綜合報導
美中科技戰未歇，晶片管制是其中的重點。圖為加州矽谷開發的晶片。(路透)
美中科技戰未歇，晶片管制是其中的重點。圖為加州矽谷開發的晶片。(路透)

中國國家安全部微信公眾號7日發布文章稱，由美國挑起的「科技戰」已逐漸偏離其預設軌道，離其預想中的「勝利」也漸行漸遠。文章也指出，中國核心技術受制於人、國際環境打壓加劇等情形仍未徹底改變，科技領域所面臨國家安全風險依然嚴峻突出。

這篇題為「美國一年的加碼科技戰，贏了嗎？」的文章指出，美國去年10月7日更新「出口管理條例」，將31家中國實體列入「未經核實清單」，並升級對華半導體出口管制。但一年來中國實現高水準科技自立自強的趨勢已不可阻擋。

文章表示，只有把核心技術掌握在自己手中，才能真正掌握競爭和發展的主動權，才能從根本上保障國家科技安全、經濟安全、國防安全和其他安全。

今年5月，中國禁止關鍵資訊基礎設施採用美國記憶體大廠美光產品，從8月開始對製造晶片材料鎵、鍺產品管制出口」。面對中國兩波反制，讓美歐國家也開始感受到脫鉤的代價。財長葉倫在7月訪問中國，提出美中挑戰不會在一夕間解決，而且世界夠大到讓兩國共同繁榮，釋出美方不欲與中方決裂的信息。但隨後美方又籌組國際晶片聯盟，聯合盟友共同限制中國高端晶片的發展。

甫於8月訪問中國的商務部長雷蒙多，回國後表明，美方正努力運用針對中國的半導體銷售限令，扼殺中國的軍事能力。雷蒙多在電視訪談中明言，美國將不會出售先進的半導體晶片給中國，供其提升軍事能力。

晶片 雷蒙多 微信

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