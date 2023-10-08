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42家中企涉支援俄軍遭美國列入黑名單 中商務部：堅決反對

記者陳宥菘／綜合報導
對於美方再將42個中國企業列入黑名單，中國商務部稱將採必要措施維護自身合法權益。（美聯社）
對於美方再將42個中國企業列入黑名單，中國商務部稱將採必要措施維護自身合法權益。（美聯社）

美國商務部6日以涉支援俄軍事工業為由，將42家中國企業列入出口管制清單，這也是美國短期內第二度將中企納入黑名單。中國商務部7日批評美方泛化國家安全，濫用出口管制措施，中方對此「堅決反對」，並將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

路透報導，美國商務部6日將42家中企，與芬蘭、德國、印度、土耳其、阿拉伯聯合大公國和英國等國的七個實體納入出口管制清單。這些企業被指控將美國原產科技提供給俄羅斯軍事國防部門，而俄羅斯將之用在俄烏戰爭的飛彈和無人機系統。

報導指出，供應商未來須先獲得許可證，方能將貨物販運給這些企業；但許可通常難以取得。

值得注意的是，這是美國短期內第二度對中企制裁。美國上次宣布將中國實體列入出口管制清單是在9月25日，有十家中國企業與一名個人被列入實體清單，他們被指控提供伊朗零件用於開發和生產「見證者」系列無人機，該機型曾被伊朗用於攻擊中東的油輪，也被俄羅斯應用在烏克蘭戰場上。

另據美國之音報導，美國商務部長雷蒙多9月中表示，目前有700多家中國公司被列入美國的出口管制清單。

中國商務部7日在官網發布新聞稿稱，美方在短時間內，再次以所謂涉俄為由，將中國一些企業列入出口管制「實體清單」，中方對此堅決反對。發言人並稱，中國將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

商務部 俄羅斯 伊朗

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