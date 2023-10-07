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伊朗女權鬥士穆哈瑪迪獲諾貝爾和平獎 至今仍被囚禁

編譯陳曉慈／綜合6日電
長期致力推動伊朗女權、人權及言論自由運動的伊朗記者穆哈瑪迪6日榮獲諾貝爾和平獎。(美聯社)
長期致力推動伊朗女權、人權及言論自由運動的伊朗記者穆哈瑪迪6日榮獲諾貝爾和平獎。(美聯社)

挪威諾貝爾委員會6日宣布年度諾貝爾和平獎得主，由長期致力推動伊朗女權、人權及言論自由運動的伊朗記者穆哈瑪迪(Narges Mohammadi)獲得，但得獎時她仍身陷囹圄。

拜登總統當天敦促伊朗立即釋放穆哈瑪迪，並盛讚她「不可動搖的勇氣」。拜登聲明指出：「這個獎項是一種認可…即世界仍然聽見了穆哈瑪迪要求自由平等的響亮聲音。」

穆哈瑪迪曾痛批伊朗政府有系統地虐待女性，並呼籲國際社會聯手阻止暴行。聯合國人權事務高級專員公署(OHCHR)發言人史勞塞爾在日內瓦表示，頒給穆哈瑪迪，充分彰顯伊朗女性的勇氣及決心，還有她們對世人的啟發。

被判處31年徒刑

穆哈瑪迪的奮鬥使自己付出極大代價，德黑蘭至今共逮捕她13次之多，並5度將她定罪，累計判處31年有期徒刑和154下鞭刑。她目前仍在德黑蘭伊文監獄服刑。

和平獎是唯一在挪威奧斯陸頒發的諾獎獎項。挪威諾貝爾委員會主席賴斯─安德森揭曉得主後，第一句話罕見以波斯語說出「女人、生命、自由」。這也是伊朗女權運動，以及抗議去年9月庫德族女子艾米尼之死示威活動高喊的口號。艾米尼當時因涉嫌違反伊朗嚴格的女性著裝規定，遭道德警察逮捕羈押後身亡。

穆哈瑪迪獲獎後，其丈夫拉馬尼在巴黎受訪說，該獎不只鼓舞穆哈瑪迪，更是對伊朗女權運動的肯定。其家人也對她無法享受這個非凡時刻感到可惜。諾貝爾和平獎得主、伊朗人權律師艾巴迪也向穆哈瑪迪道賀，並期望能因此替伊朗婦女帶來民主與平等。

另外，瑞典筆會也在社群媒體重新發表穆哈瑪迪8月從獄中寄出的一封信，並希望她立刻獲釋。她寫道，自己在獄中目睹當局對女囚殘忍又令人震驚的暴行。伊朗政府針對女性抗議人士慘無人道的暴行與非法抓捕，已是有系統地虐待女性、將女性恐怖分子化。

伊文監獄是伊朗政府關押政治犯的監獄，長期被西方國家人權團體抨擊。美國2018年以嚴重侵犯人權為由列入制裁黑名單。

去年諾貝爾和平獎得主由白俄羅斯人權運動人士畢亞利亞茨基、俄羅斯人權組織「紀念」以及烏克蘭人權團體「公民自由中心」三方共同獲得。今年諾獎壓軸的經濟學獎則預定9日揭曉。

伊朗 諾貝爾 監獄

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