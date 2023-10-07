我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「獄友曾看他掉眼淚」吳亦凡要關13年 遭爆263萬一夕燒光

曾祖父百年前抗鼠疫、發明口罩 華醫偕6歲女兒寫成童書

諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪 29歲後頻繁入獄 與家人分隔兩地

編譯陳曉慈、羅方妤／綜合6日電

伊朗人權運動人士穆哈瑪迪6日榮獲諾貝爾和平獎。美國有線電視新聞網(CNN)等媒體報導，穆哈瑪迪過去數十年持續為伊朗最敏感的議題發聲，包括主張廢除死刑及女性頭巾強制令，即使身陷囹圄也依然奮鬥不懈。

穆哈瑪迪1972年生於伊朗西北部桑揚省，她在德黑蘭何梅尼國際大學取得物理學學位並成為工程師，但很快就轉投新聞工作。2003年，她加入由同年諾貝爾和平獎得主、伊朗人權律師艾巴迪創立的人權捍衛者中心(DHRC)，致力廢除死刑運動。

穆哈瑪迪29歲時首次被捕，此後20年間因為投身人權運動而頻繁進出伊朗監獄。英國衛報報導，她在去年出版的「白色酷刑」(White Torture，暫譯)一書中，揭發伊朗囚徒所要面臨的殘忍待遇，尤稱獨居監禁極不人道。

在「艾米尼之死」周年之際，穆哈瑪德與獄友9月也在德黑蘭伊文監獄中焚燒頭巾聲援。

穆哈瑪迪的丈夫拉馬尼說，穆哈瑪迪此生志業有三：捍衛人權、女權與伸張正義。拉馬尼自2012年起，就帶兩人的一雙兒女流亡法國，在24年的婚姻中，夫妻之間的相處時間僅五、六年。

現年51歲、仍在獄中服刑的穆哈瑪迪9月曾說，她知道自己獲釋的希望渺茫，而最令她痛苦的是無法待在孩子身邊。但只要民主、自由與平等尚未實現，人民就必須持續犧牲奮鬥。

伊朗 諾貝爾 監獄

上一則

在獄中獲和平獎 穆哈瑪迪能領獎嗎？5得主中已有2人被關到死

下一則

9月均溫增加華氏1.7度 破83年來紀錄

延伸閱讀

人權活動家穆罕默迪獲諾貝爾和平獎 伊朗不滿、批有政治動機

人權活動家穆罕默迪獲諾貝爾和平獎 伊朗不滿、批有政治動機
路怒慣犯判5年入獄 南加駕駛拍手稱快

路怒慣犯判5年入獄 南加駕駛拍手稱快
拜登促伊朗立即釋放諾貝爾和平獎得主穆罕默迪

拜登促伊朗立即釋放諾貝爾和平獎得主穆罕默迪
伊朗女權鬥士獲和平獎 聯合國：表彰伊朗女性勇氣

伊朗女權鬥士獲和平獎 聯合國：表彰伊朗女性勇氣

熱門新聞

虎媽蔡美兒演講談家長育兒之道。(Getty Images)

虎媽病後反思 悔當年對女兒發飆 「我不改變，她討厭我一輩子」

2023-10-03 02:26
眾院議長麥卡錫遭遇重大挫敗，議長位置可能今日不保。（Getty Images）

216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長

2023-10-03 16:47
美國國會眾議院10月2日通過罷黜案，麥卡錫成為有史以來首位「被下台」議長，而掌握麥卡錫去留關鍵的民主黨人，最終選擇見死不救。（美聯社）

民主黨為何見死不救麥卡錫？最後一根稻草是這原因

2023-10-03 21:19
眾議院於美東時間3日下午投票，以216票對210票通過罷免共和黨籍議長麥卡錫。(新華社)

這些人聯手 將麥卡錫拉下眾院議長寶座

2023-10-03 18:46
趕在政府周日凌晨關門的最後倒數時刻，眾院30日通過了一項為期45天短期支出決議案。(Getty Images)

峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門

2023-09-30 15:16
美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)查緝中國籍無證客人數大增，某些學者憂心可能帶來國家安全威脅。(美聯社)

奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安

2023-10-04 10:49

超人氣

更多 >
防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變

防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變
領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事

領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事
女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除

女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除
加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光
布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞