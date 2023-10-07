諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪 29歲後頻繁入獄 與家人分隔兩地

伊朗 人權運動人士穆哈瑪迪6日榮獲諾貝爾 和平獎。美國有線電視新聞網(CNN)等媒體報導，穆哈瑪迪過去數十年持續為伊朗最敏感的議題發聲，包括主張廢除死刑及女性頭巾強制令，即使身陷囹圄也依然奮鬥不懈。

穆哈瑪迪1972年生於伊朗西北部桑揚省，她在德黑蘭何梅尼國際大學取得物理學學位並成為工程師，但很快就轉投新聞工作。2003年，她加入由同年諾貝爾和平獎得主、伊朗人權律師艾巴迪創立的人權捍衛者中心(DHRC)，致力廢除死刑運動。

穆哈瑪迪29歲時首次被捕，此後20年間因為投身人權運動而頻繁進出伊朗監獄 。英國衛報報導，她在去年出版的「白色酷刑」(White Torture，暫譯)一書中，揭發伊朗囚徒所要面臨的殘忍待遇，尤稱獨居監禁極不人道。

在「艾米尼之死」周年之際，穆哈瑪德與獄友9月也在德黑蘭伊文監獄中焚燒頭巾聲援。

穆哈瑪迪的丈夫拉馬尼說，穆哈瑪迪此生志業有三：捍衛人權、女權與伸張正義。拉馬尼自2012年起，就帶兩人的一雙兒女流亡法國，在24年的婚姻中，夫妻之間的相處時間僅五、六年。

現年51歲、仍在獄中服刑的穆哈瑪迪9月曾說，她知道自己獲釋的希望渺茫，而最令她痛苦的是無法待在孩子身邊。但只要民主、自由與平等尚未實現，人民就必須持續犧牲奮鬥。