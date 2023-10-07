在獄中獲和平獎 穆哈瑪迪能領獎嗎？5得主中已有2人被關到死

在繫獄時獲得諾貝爾和平獎的五位得主，並未因獲獎帶來自由，其中兩人還遭關押至死，包括2010年獲得和平獎的劉曉波。(美聯社)

獄中獲諾貝爾和平獎又多一人，華人最熟悉的是被羈押至死的劉曉波；伊朗 政府會應諾獎委員會要求，讓維護人權的伊朗記者穆哈瑪迪去領獎嗎？

美聯社報導，穆哈瑪迪是第五位獄中或軟禁中獲獎者，前四人都不曾因獲此最高榮譽而獲釋，兩人還一直被羈押至死，劉曉波就是其一。

第一個得罪「當道」無法前去領獎的是揭發德國武裝計畫的德國記者奧謝慈基(Carl Von Ossietzky)，1935年諾貝爾和平獎宣布是他的時候，希特勒非常憤怒，不准他去領獎。

納粹政權1933年把奧謝慈基關到集中營裡，不理會各方營救，他得了肺結核也只把他轉到醫院，禁閉到1938年死亡為止。

第二位無法前去領獎的是1991年得主翁山蘇姬，當時身為緬甸反對黨領袖的她，一直被軟禁，到2010年才獲釋。兩年後，她「補發表」受獎感言。2021年她又被捕入獄，緬甸軍政府8月讓她減刑，從33年減為27年，而她已78歲。

第三位獄中得獎的劉曉波，2010年獲獎時，正在服11年「煽動叛亂」罪刑。中共 不滿他的原因還有他鼓吹政改、提倡人權。當時，美國總統歐巴馬等全球領袖敦促中共放人，但都無效。

中共還遷怒挪威政府、劉曉波親友和太太，導致奧斯陸頒獎現場還出現故意擺一張椅子「空等劉曉波」的經典畫面。

第四位獲獎但被囚而無法領獎的白俄羅斯 民主倡議分子畢亞利亞茨基(Ales Bialiatski)，和俄羅斯及烏克蘭人權團體，是2022年共同獲獎人。

現年61歲的畢亞利亞茨基2020年因抗議魯卡申科當選連任被捕，今年3月被判處10年徒刑，理由是他領導的人權組織募款活動「破壞公共秩序」以及「走私」。5月，他太太說他被轉到該國最殘暴不堪的監獄。

報導指出，鑒於這四位「當道」不喜人物的下場，很難讓人對這位伊朗女性的命運感到樂觀。